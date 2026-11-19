Un ritratto commovente di un importante intellettuale italiano, tra filosofia, giornalismo e laicità, attraverso il ricordo di un colloquio intenso e le sue citazioni.

Non si era mai provata un'ansia simile, neppure durante gli esami più difficili e decisivi della vita accademica o professionale. La sensazione che ha accompagnato questo incontro specifico è quella di trovarsi davanti a una prova rigorosa, dove le parole dette sono poche ma pesanti, mentre le domande diventano lo strumento principale di indagine.

C'è stata un'attenzione estrema alle risposte fornite, creando un'atmosfera di tensione intellettuale che ha dominato l'intera durata del dialogo.

L'ultima volta, lo scambio di battute si è risolto in una risata, anche se la situazione non sembrava lasciare molto spazio alla leggerezza. È stata data una carezza sulla mano, un gesto semplice che ha chiuso un ciclo di anni di lavoro quotidiano. In mezzo a tutto questo, nel contesto di uno studio privato e domestico, sono emersi dettagli precisi: la cioccolata fondente, il gatto che bussava per entrare e poi usciva subito dopo, elementi che hanno creato un quadro familiare e intimo.

Il peso delle citazioni di Lucrezio

Also read Addio Wiktoria Michael, l'omaggio del parroco: non sentirti un fallito

Si è scatenato un diluvio di ricordi che non erano mai stati un rifugio, ma sempre una chiave per leggere il presente. C'erano tantissime citazioni, soprattutto in latino, con una predilezione marcata per Lucrezio. La domanda che sorge spontanea è come scrivere un testo a qualcuno che conosce la materia in profondità, l'ha vissuta e la sa meglio di chiunque altro. La risposta sta nel giocare con le parole dell'interlocutore, nascondendo citazioni ripescate da libri, programmi e interviste passate.

L'interlocutore ci cascava un po', ma giocava anche lui, commentando con frasi come bella questa frase o ah ecco su questo sono proprio d'attacco. Tra una citazione e un ricordo, le battute potevano diventare feroci. Il latino cedeva spazio a un linguaggio più schietto, irripetibili fuori contesto, e a qualche espressione di rabbia di rito quando, invece di dire tutto bene, si scherzava dicendo tutto da rifare. Questo meccanismo ha definito il tono del rapporto professionale.

Stima e rispetto nel rapporto quotidiano

Advertisement

Nel lavoro sono cresciuti la stima, il rispetto e l'affetto, ma senza sentimentalismi. Quel tipo di affetto è un po' ruvido, quello che gioca col cinismo e con la franchezza. Pochi giorni fa, è stata fatta una richiesta specifica che ha generato paura di ferire l'interlocutore con la risposta. Si è presa la cosa alla larga, dicendo di parlare con l'affetto con cui si parlerebbe a un padre. Questa affermazione ha richiesto un momento di pausa e riflessione profonda.

Lui ha alzato la mano come quando si vuole interrompere con garbo un interlocutore durante un'intervista. Ha detto un momento, poi ha aggiunto piano con le parole, facendo una pausa significativa. Ha suggerito di usare semmai il termine zio, correggendo quindi il parallelismo paterno con uno più affine alla tradizione familiare e meno gravoso. Questo dettaglio mostra la cura con cui gestiva le relazioni umane e linguistiche.

Eredità di laicità e impegno civile

Questo uomo è stato un principe, un filosofo, un giornalista e un uomo che non ha smesso fino all'ultimo di fare domande di senso. La sua grande abilità era mettere in connessione i libri, il mondo e la vita. Ha rappresentato la laicità, l'impegno civile, il coraggio delle scelte e la tempra liberale. La sua anima antifascista lo colloca tra uno degli ultimi grandi intellettuali del Novecento, lasciando un segno profondo nella cultura e nel pensiero pubblico, ricordato con devozione e intelletto.