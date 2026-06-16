Addio a William Smithers, l'attore che sfidò J.R. Ewing in Dallas

Morto a 98 anni il caratterista William Smithers, celebre per il ruolo del crudele Jeremy Wendell nella serie Dallas. Un interprete di personaggi duri che lasciò un segno indelebile nella televisione degli anni Ottanta.

Il celebre attore William Smithers , noto per il ruolo dello spietato petroliere Jeremy Wendell nella serie televisiva Dallas , è deceduto all'età di 98 anni. La notizia è stata confermata da fonti vicine alla famiglia.

Smithers, che risiedeva a Santa Barbara, California, ha costruito una carriera improntata su personaggi duri e senza scrupoli. La sua interpretazione più iconica rimane quella nella soap opera anni Ottanta Dallas, dove ha recitato dal 1981 al 1989 in circa cinquanta episodi. Il personaggio di Jeremy Wendell era talmente privo di etica da far apparire il celebre J.R. Ewing, interpretato da Larry Hagman, quasi un innocuo chierichetto in confronto.

Oltre a Dallas, Smithers ha preso parte a numerosi film e produzioni televisive, tra cui spicca la parte del rigido direttore del carcere Barrot nel film di Franklin Schaffner. Con la sua scomparsa si perde un altro pilastro di quella generazione di caratteristi che hanno definito il volto del cinema e della televisione statunitense del Novecento. La sua eredità artistica rimane impressa nella memoria di tutti gli appassionati delle serie tv che hanno segnato un'epoca





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