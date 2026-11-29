Si è svolto il funerale di Yago, il celebre cane social di Luca Ugolini, a Castello d'Argile. Polemiche sulla vendita di merchandising in memoria del pet.

Si è tenuta domenica 29 novembre la cerimonia funebre di Yago, il pitbull diventato una celebrità dei social network grazie alla sua partnership con il conduttore Luca Ugolini. L'evento si è svolto nella mattinata presso il cimitero per animali Angeli a 4 Zampe, situato nel comune di Castello d'Argile, in provincia di Bologna. La struttura ha accolto una folla di persone desiderose di rendere omaggio al cane, che ha raggiunto una popolarità straordinaria sui social con oltre due milioni di follower.

Dettagli del funerale a Castello d'Argile

Yago, nato come semplice pet nella vita privata, è diventato un fenomeno pubblico grazie ai video in cui Luca Ugolini gli poneva domande di attualità e il cane rispondeva abbaiando. Questa dinamica, iniziata nel 2020 durante il lockdown, ha conquistato l'attenzione di milioni di utenti. La presenza massiccia di persone al cimitero ha reso necessaria una riorganizzazione della viabilità locale, con il proprietario della struttura, Alessandro Erriquez, che ha dovuto intervenire per gestire l'afflusso previsto di visitatori.

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Per facilitare la raggiungibilità della struttura, che è una delle poche in Italia a offrire servizi funerari completi per animali domestici, è stata attivata una navetta collegante il cimitero con la fermata dei mezzi pubblici più vicina. La cerimonia è stata organizzata con la presenza di carabinieri, polizia locale e volontari della Protezione Civile, destinati a garantire l'ordine e gestire la circolazione stradale nei dintorni del luogo di sepoltura.

Dopo il termine della cerimonia religiosa, la salma di Yago, deceduto il 23 novembre 2026 a causa di un tumore, è stata destinata alla cremazione. Le ceneri verranno restituite al proprietario, Luca Ugolini, racchiuse in un'urna, chiudendo il ciclo di vita e di memoria del celebre animale che ha unito privati e pubblico in un legame emotivo forte e duraturo.

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Polemiche sul merchandising commemorativo

Nonostante la profonda tristezza per la perdita, non sono mancate le critiche rivolte a Luca Ugolini, 34enne originario di Correggio, per la decisione di mettere in vendita alcuni cofanetti in ricordo di Yago. Molti utenti hanno accusato il conduttore di volere speculare sulla morte del cane, sostenendo che non sia appropriato cercare di guadagnarne commercialmente anche dopo il decesso, definendo l'iniziativa una forma di lucro indebito.

Luca Ugolini ha risposto con durezza a queste accuse, sottolineando la differenza tra la percezione pubblica e il legame personale. In un video pubblicato a risposta alle critiche, ha affermato che per molti Yago è stato solo un personaggio dietro uno schermo, mentre per lui rappresenta fedeltà, forza e coraggio. Il conduttore ha voluto chiarire che le sue motivazioni non erano economiche, ma legate al rispetto del ricordo del suo compagno.

Destino dei fondi e next steps

Per smentire le accuse di speculazione economica, Luca Ugolini ha precisato che una parte del ricavato derivante dalla vendita dei prodotti commemorerà verrà interamente devoluta al canile di Novellara. Questa scelta mira a trasformare il gesto di dolore in un'azione di solidarietà concreta verso altri animali abbandonati, offrendo una prospettiva di utilità sociale alle donazioni raccolte dai fan.

La vicenda evidenzia come la relazione tra celebrità digitale e animale domestico possa generare un impatto sociale significativo, capace di unire comunità online e offline. La reazione di Ugolini e le misure organizzative adottate a Castello d'Argile mostrano la complessità di gestire eventi di questa portata, tra rispetto privato, gestione logistica pubblica e attenzione all'opinione dei follower.