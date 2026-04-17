Addio ad Alexander Manninger, ex portiere della Juventus morto in un incidente stradale

Profonda commozione nel mondo del calcio per la scomparsa di Alexander Manninger, ex portiere austriaco di Juventus e altre squadre italiane, deceduto a 48 anni in un incidente stradale vicino a Salisburgo. L'ex calciatore viaggiava in un minivan che si è scontrato con un treno su un passaggio a livello.

Tragedia nel mondo del calcio austriaco: Alexander Manninger , ex portiere di fama internazionale, ha perso la vita a soli 48 anni in un terribile incidente stradale. L'evento luttuoso si è verificato nella mattinata di giovedì, poco dopo le ore 8.20, in un tratto di strada nei pressi di Pabing, una località vicina alla sua città natale, Salisburgo.

Manninger viaggiava a bordo di un minivan, che si è drammaticamente scontrato con un treno regionale mentre attraversava un passaggio a livello privo di barriere. La violenza dell'impatto è stata tale che, nonostante l'intervento tempestivo dei soccorsi, per l'ex estremo difensore non c'è stato purtroppo nulla da fare. I sanitari, giunti rapidamente sul luogo del sinistro, hanno lavorato a lungo nel tentativo di estrarre il corpo dall'abitacolo deformato e di rianimare l'ex calciatore, impiegando anche un defibrillatore, ma ogni sforzo si è rivelato vano di fronte all'irreparabile perdita. Le dinamiche precise che hanno portato a questa tragica collisione sono ancora oggetto di indagine. La procura competente ha immediatamente avviato un fascicolo per ricostruire con esattezza la sequenza degli eventi e accertare eventuali responsabilità. Secondo quanto riportato dal noto quotidiano austriaco Kronenzeitung, è stato incaricato un perito di grande esperienza, Gerhard Kronreif, di analizzare i dati elettronici recuperati dal veicolo di Manninger. "Grazie al tipo di veicolo, è possibile analizzare con precisione i dati elettronici e, di conseguenza, il comportamento del conducente", ha spiegato Kronreif, sottolineando l'importanza di tali accertamenti per la ricostruzione della dinamica. Parallelamente, le forze dell'ordine stanno verificando scrupolosamente se il segnale semaforico rosso, indicante l'approssimarsi del treno, fosse regolarmente attivo e funzionante nel momento esatto dell'impatto. Le prime ricostruzioni indicano che Alexander Manninger si trovasse da solo alla guida del minivan al momento del tragico schianto. La notizia della sua prematura scomparsa si è diffusa con estrema rapidità attraverso tutta Europa, generando un'ondata di profonda commozione e dolore nell'intero universo calcistico. Numerose sono state le manifestazioni di cordoglio da parte di club, ex compagni di squadra e addetti ai lavori. La Juventus, società con cui Manninger ha legato un importante periodo della sua carriera, avendo militato tra il 2008 e il 2012, ha voluto esprimere il proprio lutto attraverso un comunicato ufficiale: "Oggi è un giorno tristissimo. Se ne va non solo un grande atleta, ma un uomo dai valori rari: umiltà, dedizione e una serietà professionale fuori dal comune". Anche il Torino Football Club, che ha avuto l'ex portiere nella rosa nella stagione 2002/2003, ha manifestato la propria vicinanza e solidarietà alla famiglia in questo momento di profonda sofferenza. Tra i messaggi più toccanti e sentiti, spicca quello di Gianluigi Buffon, suo compagno di squadra ai tempi della Juventus, che ha voluto dedicare parole sincere al compianto amico: "Caro Alex, ogni parola è superflua… hai sempre rivendicato la tua libertà, andando alla ricerca della felicità nelle cose semplici". Nato nella splendida cornice di Salisburgo, Alexander Manninger si era affermato come uno dei portieri più significativi e rispettati del panorama calcistico austriaco della sua generazione. Dopo aver mosso i primi passi nel calcio professionistico con l'Austria Salzburg, ha compiuto un passo storico nel 1997, diventando il primo calciatore austriaco a fare il suo esordio nella prestigiosa Premier League inglese, trasferendosi all'Arsenal. Nel corso della sua lunga e prolifica carriera, ha indossato con onore le maglie di numerose squadre in giro per l'Europa, vantando anche una lunga e significativa parentesi nel campionato italiano. Oltre alle esperienze con la Juventus e il Siena, ha calcato i campi di Serie A anche con le maglie di Torino, Fiorentina, Brescia e Bologna, lasciando un segno indelebile in ogni club. La sua carriera lo ha visto anche protagonista con il Liverpool e l'Augsburg in Germania. Con la maglia della nazionale austriaca, Manninger ha collezionato 34 presenze, prendendo parte anche all'importante competizione degli Europei nel 2008, ricoprendo il ruolo di secondo portiere. Ha appeso i guantoni al chiodo nel 2017, concludendo un percorso sportivo costellato di successi e grande professionalità, prima di incontrare questo destino crudele e inaspettato. La sua eredità nel calcio austriaco e internazionale rimarrà impressa nella memoria degli appassionati. La notizia ha colpito profondamente i tifosi e i colleghi, che ricordano Manninger non solo per le sue doti tecniche da portiere, ma anche per la sua integrità morale e il suo spirito sportivo, qualità che lo hanno reso una figura amata e rispettata nel mondo del pallone. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile e rappresenta una grave perdita per il calcio, segnando la fine di una carriera luminosa e l'interruzione prematura di una vita





repubblica / 🏆 32. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Alexander Manninger Incidente Stradale Calcio Juventus Austria

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Calcio in lutto: è morto Alexander Manninger, ex portiere della nazionale austriaca e della JuventusCALCIO - Un grave incidente avvenuto giovedì lungo la Salzburger Lokalbahn è costato la vita ad Alexander Manninger. L'ex portiere della nazionale austriaca è m

Read more »

Alexander Manninger, ex portiere Juventus, muore a 48 anni in incidente stradaleL'ex portiere della Juventus e della nazionale austriaca Alexander Manninger è deceduto a 48 anni in un drammatico incidente stradale nei pressi di Salisburgo. L'austriaco è stato travolto da un treno mentre superava un passaggio a livello.

Read more »

Mondo del calcio sconvolto: Alexander Manninger muore in un tragico incidente ferroviarioL'ex portiere austriaco Alexander Manninger, con un passato in club come Juventus, Torino e Fiorentina, è deceduto all'età di 48 anni in un grave incidente stradale avvenuto a un passaggio a livello.

Read more »

La Juve piange Manninger: l'emozionante messaggio di addio e quella foto con BuffonLa squadra saluta così il suo ex portiere tragicamente morto in un incidente stradale avvenuto nei pressi di Salisburgo

Read more »

Lutto nel mondo del calcio: è morto Alexander ManningerTragedia nel mondo del calcio: Alexander Manninger, ex portiere di Juventus e Arsenal, è deceduto a 48 anni in un incidente stradale. Il club bianconero e Giorgio Chiellini lo ricordano con commozione.

Read more »

'Ti ho ammirato, eri un uomo libero': il commovente addio di Buffon ad Alex Manninger'Ogni parola è superflua. Ogni lacrima sarebbe solo l’ennesima per la perdita di un amico'.

Read more »