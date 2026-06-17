Addio al cardinale Camillo Ruini, figura chiave della Chiesa italiana

Il cardinale Camillo Ruini è morto a 95 anni. È stato Vicario di Roma e presidente della CEI, protagonista della vita religiosa e civile italiana, difensore dei valori cristiani e promotore del dialogo interreligioso.

Il mondo della Chiesa e della politica italiana piange la scomparsa del cardinale Camillo Ruini , spentosi all'età di 95 anni. Nato a Sassuolo il 19 febbraio 1931, Ruini è stato una delle figure più influenti del cattolicesimo italiano negli ultimi decenni.

Dopo gli studi teologici e l'ordinazione sacerdotale nel 1954, ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità, diventando vescovo ausiliare di Reggio Emilia e poi segretario generale della Conferenza Episcopale Italiana. Nel 1991 è stato nominato Vicario di Roma da Papa Giovanni Paolo II, incarico che ha mantenuto fino al 2008, e ha presieduto la CEI dal 1991 al 2007.

La sua leadership è stata caratterizzata da una forte attenzione al rapporto tra fede e società, difendendo con vigore i valori cristiani nel dibattito pubblico. Molti hanno sottolineato la sua intelligenza e umanità: "Un grande uomo di Chiesa, dalla straordinaria intelligenza e dalla profonda umanità, che ha difeso con vigore l'identità, la missione e il ruolo dei cattolici nella società italiana", ha dichiarato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Il cardinale è stato descritto come un "servitore della Chiesa come studioso e come docente di teologia", capace di unire rigore intellettuale e fede profonda. Il suo episcopato è stato segnato da un costante impegno per il dialogo interreligioso, in particolare con la comunità ebraica di Roma, con la quale ha costruito un rapporto di stima e collaborazione.

La sua partecipazione alle celebrazioni per il centenario del Tempio Maggiore di Roma, in rappresentanza di Papa Giovanni Paolo II, è ricordata come un momento significativo di vicinanza. Molti politici hanno espresso cordoglio, riconoscendo in lui un punto di riferimento per milioni di cattolici italiani.

"Strenuo difensore dei valori tradizionali, è stato un prezioso interlocutore della politica e delle Istituzioni. Un grande italiano. Lo ringrazio per la sua opera cristiana", ha affermato il presidente del Senato Ignazio La Russa. Anche esponenti di centrosinistra ne hanno lodato la figura, sottolineando la sua capacità di dialogare con tutti.

La sua scomparsa lascia un vuoto nella Chiesa italiana, ma la sua eredità spirituale e culturale continuerà a ispirare. Il cardinale Ruini è stato un pastore attento alle persone, specialmente a quelle in difficoltà, e ha sempre ricordato che l'annuncio cristiano deve incontrare le domande reali dell'uomo. Il suo motto episcopale, "Cercare la verità che è Cristo", racchiude una consegna che ha guidato tutta la sua vita.

Con intelligenza e lungimiranza, ha accompagnato passaggi cruciali della storia italiana, difendendo il ruolo dei cattolici nella società e la responsabilità di testimoniare il messaggio cristiano. La sua figura resta emblematica per la Chiesa e per il Paese





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