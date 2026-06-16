Addio al cardinale Camillo Ruini, il Dottor Sottile della Chiesa italiana

Si è spento a 95 anni il cardinale Camillo Ruini, presidente della Cei dal 1991 al 2007. Figura chiave del cattolicesimo italiano, ha influenzato la politica del Paese con la sua intelligenza strategica, sostenendo Berlusconi e combattendo battaglie culturali. La sua eredità resta controversa.

Si è spento all'età di 95 anni il cardinale Camillo Ruini , figura centrale della Chiesa cattolica italiana per oltre trent'anni. Conosciuto come il "Dottor Sottile" per la sua intelligenza politica raffinata e la sua capacità dialettica, Ruini ha guidato la Conferenza Episcopale Italiana (Cei) dal 1991 al 2007, influenzando profondamente il rapporto tra Stato e Chiesa in Italia.

Il suo magistero è stato caratterizzato da una visione strategica che mirava a mantenere il peso politico del cattolicesimo in una società sempre più secolarizzata. Nato a Scandiano, in provincia di Reggio Emilia, nel 1931, Ruini fu ordinato sacerdote nel 1954 e divenne vescovo nel 1983. La sua ascesa culminò con la nomina a cardinale nel 1991 da parte di Giovanni Paolo II, di cui fu stretto collaboratore.

Da vicario del papa per la diocesi di Roma, Ruini ha gestito le complesse dinamiche della capitale, ma è stato soprattutto nella presidenza della Cei che ha lasciato il segno, interpretando il ruolo di mediatore tra le istanze ecclesiali e quelle politiche in un periodo di transizione segnato dalla fine della prima Repubblica e dall'ascesa di Silvio Berlusconi. Il rapporto con Berlusconi è stato uno dei capitoli più significativi della sua biografia.

Ruini non esitò a sostenere l'ingresso del Cavaliere in politica, vedendo in lui un baluardo contro il pericolo comunista, e i due instaurarono un legame di stima reciproca e amicizia. Un retroscena rivelato dallo stesso cardinale nel 2024 ha svelato che, dopo la vittoria di Berlusconi alle elezioni del 1994, il presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro chiese a Ruini di "aiutarlo a far cadere" il governo.

Ruini e altri prelati presenti al Quirinale rifiutarono con un silenzio imbarazzato, ritenendo che Berlusconi non rappresentasse una minaccia per la Repubblica. Questo episodio dimostra l'influenza politica di Ruini e la sua capacità di orientare gli equilibri istituzionali.

Tuttavia, il cardinale ha anche combattuto battaglie culturali, come il no ai Dico (diritti per le coppie di fatto) e il fallimento del referendum sulla procreazione assistita, schierandosi su posizioni conservatrici che lo hanno reso un punto di riferimento per il centrodestra. Nonostante il suo impegno, Ruini non è riuscito a invertire la tendenza alla secolarizzazione della società italiana.

La sua visione, incentrata sui "valori non negoziabili", si è scontrata con una trasformazione antropologica rapida e profonda, che ha reso la Chiesa sempre meno influente nella vita pubblica. Nell'ultima intervista rilasciata per il suo 95esimo compleanno, Ruini ha tracciato un bilancio dei papi che ha conosciuto: Giovanni Paolo II definito "il più grande", Benedetto XVI criticato per le dimissioni, Francesco giudicato coraggioso ma troppo veloce nei cambiamenti, e un grande complimento a Leone XIV, accomunato a Wojtyla.

La sua eredità è controversa: da un lato è stato un abile stratega, dall'altro ha incarnato un cattolicesimo più attento ai fedeli che ai lontani. Con la sua morte, si chiude un'epoca per la Chiesa italiana, quella del "ruinismo", una categoria politica e spirituale che ha segnato il dibattito pubblico.

Oggi la Chiesa sinodale di Francesco guarda avanti, ma il ricordo del cardinale Ruini resta come quello di un uomo che ha cercato di navigare tra fede e potere, con la stessa sottigliezza del filosofo medievale Duns Scoto, da cui prese il soprannome





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