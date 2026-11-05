Addio al Portogallo: Ronaldo si ritira dopo 23 anni

Cristiano Ronaldo annuncia il ritiro dalla nazionale del Portogallo dopo 23 anni di carriera. Ecco i dettagli sull'addio del giocatore e le motivazioni.

Cristiano Ronaldo ha chiuso definitivamente la sua esperienza con la nazionale del Portogallo, mettendo un punto fermo a ventitré anni di carriera internazionale. L'annuncio ufficiale è arrivato giovedì 5 novembre, data che segna la fine di un'era dorata per il calcio lusitano.

Il quattordicesimo vincitore del Pallone d'Oro, oggi quarantuno anni, ha scelto i suoi canali social per comunicare la notizia con un video che accompagnava la colonna sonora "C'era una volta il West" di Ennio Morricone. In questa dichiarazione, il calciatore ha espresso la decisione di restituire la maglia numero 7, simbolo identitario che ha portato con orgoglio per decenni.

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Dettagli Tecnici Della Decisione

La scelta di Ronaldo non è improvvisa ma nasce da un percorso complesso che ha toccato diversi momenti critici nel finale della sua militanza in azzurro-rossa. Il giocatore ha riferito di voler restituire l'onore della maglia, definendo quel gesto come un passaggio di testimone verso il futuro del calcio portoghese.

Nel messaggio, CR7 ha sottolineato di non aver mai considerato quella maglia come proprietà esclusiva, bensì come un privilegio e una responsabilità. Ha raccontato di averla difesa e portata negli stadi di tutto il mondo, chiudendo un viaggio iniziato nell'agosto del 2003 che ha cambiato per sempre la sua vita.

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Conflitti E Posizioni Dei Soggetti

Il ritiro è avvenuto in un contesto caratterizzato da tensioni con la Federazione Portoghese e lo staff tecnico. La decisione segue una controversa rottura con l'allenatore Jorge Jesus, che aveva portato alla fuga del giocatore dal ritiro della nazionale.

La Federazione ha inoltre applicato una squalifica di trenta giorni nei confronti di Ronaldo, sanzione che ha accentuato la distanza tra il giocatore e le istituzioni calcistiche del Paese. Nonostante le critiche e le punizioni, Ronaldo ha dichiarato di non aver mai mollato la presa nel voler vincere ed essere il migliore.

Impatto E Successi Storici

L'eredità sportiva di Cristiano Ronaldo con la maglia della nazionale è straordinaria e senza precedenti. Il giocatore ha partecipato a sei edizioni dei Campionati del Mondo, dimostrando una longevità e una costanza difficilmente eguagliabili nella storia del calcio moderno.

Oltre alle partecipazioni ai Mondiali, Ronaldo ha conquistato il titolo europeo con la selezione portoghese nella rassegna continentale Euro 2016. Questo trofeo rimane un pilastro fondamentale del suo palmarès internazionale, sancendo il suo ruolo di leader assoluto.

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Il calciatore è inoltre diventato il miglior marcatore di sempre nella storia delle nazionali di calcio nel mondo. Questo record storico rafforza la sua posizione come figura dominante nel panorama sportivo globale, indipendentemente dal contesto nazionale in cui gioca.

Prossimi Passi E Conseguenze

Ora che la decisione è stata presa con il cuore oltre che con la testa, Cristiano Ronaldo si concentra sul suo futuro calcistico senza i vincoli della selezione nazionale. La maglia numero 7 passa al futuro, lasciando un vuoto enorme che i giocatori lusitani dovranno colmare.

L'addio di Ronaldo segna la fine di un capitolo storico che ha influenzato generazioni di tifosi e professionisti. La sua gratitudine e il senso di appartenenza espressi nel video resteranno come testimonianza di un legame indissolubile con il Portogallo, anche se il rapporto con le istituzioni sembra aver subito un danno irreparabile.