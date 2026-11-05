Addio alla Nazionale Portoghese: Ronaldo Chiude la Storia

Cristiano Ronaldo annuncia il ritiro dalla nazionale portoghese. Il fuoriclasse lascia la maglia numero 7 dopo 23 anni di servizio con orgoglio e passione.

Cristiano Ronaldo ha annunciato la fine della sua storia con la nazionale portoghese, lasciando tutti di sasso. Il fuoriclasse ha condiviso un video sui propri canali social per comunicare la decisione di non vestire più la maglia del Portogallo, chiudendo uno dei capitoli più importanti nella storia del calcio.

La Dichiarazione Ufficiale sul Retiro

Questa la lettera completa: "È arrivato il giorno di restituire la maglia numero 7 della nostra nazionale, quella di tutti noi. Non l'ho mai considerata esclusivamente mia, ma per 23 anni ho avuto il privilegio e la responsabilità di indossarla, difenderla e portarla con me negli stadi di tutto il mondo. Oggi è arrivato il momento di consegnarla al futuro."

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Ronaldo ha sottolineato che non è stata una decisione facile, perché alcune scelte non si prendono soltanto con la testa, ma anche con il cuore. Si conclude un percorso iniziato nell'agosto 2003, un percorso che ha cambiato la sua vita per sempre. Quando guarda indietro e pensa a tutto quello che ha vissuto con la nazionale, non vede soltanto partite, gol, record o trofei.

Un Viaggio Emotivo e Storico

Vede persone, immigrati che, per 90 minuti, si sentivano un po' più vicini al Portogallo. Vede milioni di portoghesi che non ha mai incontrato personalmente, ma che hanno fatto parte della sua vita. Per Ronaldo, alla fine il calcio è molto più di un semplice gioco. Il calcio sono le persone. Durante tutta la sua carriera in nazionale ha sempre cercato di superare i suoi limiti.

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Voleva vincere, voleva essere il migliore, voleva fare la storia. È sempre stato esigente con se stesso, ha sempre voluto di più, ha sempre creduto che potesse arrivare ancora più lontano. E ha dato tutto per questa maglia. Ci sono stati pomeriggi e serate perfette, vittorie che non dimenticherà mai e sconfitte il cui ricordo ancora oggi gli fa male.

Le Sfide e le Vittorie sul Campo

Ha anche fallito, ha anche sofferto. Ci sono stati momenti in cui non è riuscito a dare ai portoghesi ciò che desideravano così tanto. Ma non si è mai arreso. E soprattutto non ha mai smesso di essere orgoglioso di rappresentare il Portogallo. Nel corso di questi anni ha imparato cose molto semplici: i gol passano, i trofei restano nei musei, i record prima o poi vengono battuti.

Ma c'è qualcosa che il tempo non potrà mai cancellare: il posto che occupiamo nel cuore delle persone. Se vi ha mai reso felici, se uno dei suoi gol vi ha mai fatto abbracciare qualcuno, dimenticare una preoccupazione o provare orgoglio per il nostro Paese, allora tutto questo è valso la pena. Perché essere portoghese significa anche questo. Soffriamo insieme, ci rialziamo insieme.

Grazie ai Compagni e alla Famiglia

E torniamo a crederci. Il Portogallo avrà sempre bisogno di giovani che sognano, di giocatori che non si arrendono mai, di nuove generazioni che credono sia possibile arrivare dove nessuno è mai arrivato prima. Perché un Paese che continua a far nascere nuovi eroi è un Paese che non smette mai di credere in sé stesso. Ai suoi compagni di nazionale vuole dedicare un messaggio speciale.

Grazie per ogni corsa, per ogni abbraccio, per ogni discussione, per ogni silenzio prima di entrare in campo, per ogni vittoria che hanno festeggiato insieme e per ogni sconfitta che li ha resi più forti. Ha avuto il privilegio di essere il loro capitano, ma un capitano non cammina mai da solo. E loro fanno parte della sua storia. A tutti gli allenatori, dirigenti, medici, fisioterapisti, magazzinieri, collaboratori e a tutte le persone che hanno lavorato al suo fianco nel corso di questi anni, rivolge il suo grazie.

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Un Saluto al Popolo Portoghese

Molti di loro non compaiono mai nelle fotografie. Ma senza di loro nessuna di quelle fotografie sarebbe mai stata possibile. Alla sua famiglia, grazie per aver condiviso questo sogno con lui. Grazie per aver compreso le sue assenze, i sacrifici e i momenti in cui la nazionale ha dovuto occupare uno spazio che apparteneva anche a loro.

Se è arrivato così lontano è perché hanno sempre camminato mano nella mano. E a voi, portoghesi, a tutti i portoghesi sparsi negli angoli più lontani del mondo, vuole dire un'ultima cosa. C'è un'immagine che porterà sempre con sé: il momento in cui risuona l'inno nazionale. Guarda intorno a sé, vede i suoi compagni, vede le tribune, vede bambini, madri, padri e nonni.

Vede portoghesi che hanno percorso migliaia di chilometri soltanto per essere lì. E durante quei pochi minuti smettono di essere diversi. Non ci sono più club, non ci sono più colori, non ci sono più classi sociali, non ci sono più professioni, non ci sono più opinioni. Esiste soltanto una passione: il Portogallo. È questo sentimento che porterà con sé per il resto della sua vita.

Oggi mette fine al suo percorso sul campo con la nazionale, se ne va a testa alta, orgoglioso del cammino compiuto e con la consapevolezza di aver dato tutto per il Portogallo. Ma non smetterà mai di essere uno di voi. Continuerà a soffrire, a emozionarsi e a festeggiare ogni vittoria del Portogallo insieme a loro. Ha dedicato la sua vita a lavorare per diventare il miglior giocatore del mondo.