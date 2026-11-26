Federica Brignone annuncia il ritiro dallo sci dopo le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Ecco i dettagli sulla carriera, i sacrifici fisici e i nuovi progetti.

Federica Brignone ha annunciato ufficialmente la sua decisione di chiudere la sua prestigiosa carriera nello sci alpino, un passo che segna la fine di un'epoca d'oro per l'atleta valdostana. Questa scelta arriva nel solco di una stagione straordinaria, culminata con la vittoria di due medaglie d'oro, rispettivamente nel gigante e nel SuperG, durante le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La sciatrice ha spiegato che la motivazione principale di questo ritiro è la necessità di preservare il proprio fisico dopo anni di impegno estremo e dopo aver superato ostacoli fisici apparentemente insormontabili.

Il miracolo medico e il ritorno alle Olimpiadi

La capacità di Federica Brignone di tornare a competere ai massimi livelli è stata definita un miracolo medico. Tutto è iniziato con un gravissimo infortunio subìto nell'aprile 2025, quando la campionessa ha riportato una frattura pluriframmentaria del piatto tibiale e della testa del perone, accompagnata dalla rottura del legamento crociato. Questo trauma sembrava aver compromesso definitivamente ogni possibilità non solo di vincere, ma anche solo di partecipare alle competizioni internazionali più importanti.

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Nonostante le prognosi spesso pessimistiche, Federica Brignone ha dedicato tutto se stessa al recupero. La svolta decisiva è arrivata con l'intervento chirurgico in artroscopia effettuato il 25 agosto 2026, attraverso il quale i medici hanno pulito l'articolazione del ginocchio sinistro e rimosso la placca e le viti inserite l'anno precedente. Questa procedura ha permesso alla sciatrice di tornare a una vita normale e di essere in piena forma per affrontare la sfida olimpica del 2026.

I messaggi di sostegno dalla nazionale

La comunicazione del ritiro ha scatenato un'ondata di messaggi di affetto e rispetto da parte del mondo dello sport. Tra i tanti, spicca il messaggio inviato da una delle sue compagne di nazionale, Nadia Delago, che ha condiviso sui social un video divertente della campionessa. Nel clip, Federica Brignone appare in un momento di relax dalle gare, balla sulla neve, e Nadia Delago le scrive: "Ti auguro di rimanere sempre così. Piena di energia". Queste parole testimoniano non solo il rispetto per i risultati sportivi, ma anche per la personalità vitale e gioiosa che ha caratterizzato la carriera della sciatrice.

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Chi è Federica Brignone tra passione e famiglia

Federica Brignone, 36 anni, nata a Milano e residente a La Salle, proviene da una famiglia profondamente legata al mondo dello sport. Suo padre è Daniele, maestro e allenatore di sci, mentre sua madre è Maria Rosa Quario, ex atleta di Coppa del Mondo e attuale giornalista. Questa eredità ha contribuito a formare una sportiva dalle moltissime passioni, che ama tanto il mare, con la sua vacanza preferita sulla Costa Corallina in Sardegna, quanto la montagna. La vita di Federica Brignone è stata sempre caratterizzata da un amore per il movimento che la spinge a provare quasi ogni sport esistente.

Oltre allo sci, la campionessa pratica con passione surf, arrampicata, tennis, golf, trekking e canoa. La stessa Federica Brignone ha affermato in passato che risulta difficile trovare uno sport che non abbia almeno provato una volta. Questa versatilità atletica si riflette anche nei suoi interessi personali, che includono la lettura, il ballo, in particolare quello latino-americano, e l'ascolto di musica, con i Dire Straits e Tracy Chapman tra i suoi cantanti preferiti. Nel tempo libero, ama anche dedicarsi alla cucina, dove il suo piatto preferito sono le melanzane alla parmigiana, il gelato e le verdure in generale.

I nuovi progetti: sostenibilità e relax

Con il ritiro dalle competizioni, Federica Brignone avrà finalmente più occasioni per mettersi comoda e godersi il meritato relax, passando dagli scarponi da sci agli infradito che viaggiano sempre nella sua valigia. Tuttavia, la sua attività non si esaurirà con la chiusura della carriera agonistica. La sciatrice ha confermato che continuerà a portare avanti il suo progetto di sostenibilità legato alla salvaguardia e alla tutela dell'ambiente, un'iniziativa che sostiene attivamente dal 2017 con "Traiettorie Liquide". Federica Brignone lascia le gare con la soddisfazione di aver dato il massimo, preservando la propria salute per dedicarsi alle passioni che ama e alla causa ambientale che le sta a cuore.