Le sorelle gemelle tedesche Alice ed Ellen Kessler, famose in Italia per la Rai, hanno scelto la morte assistita a 89 anni. Ecco il contenuto della lettera di addio.

Le sorelle gemelle Alice ed Ellen Kessler, icone della televisione italiana tra gli anni Sessanta e Settanta, sono morte il 17 novembre 2025 nella loro casa di Grünwald, vicino a Monaco di Baviera. All'età di 89 anni, le celebri artiste hanno posto fine alla loro vita attraverso la morte assistita, una decisione resa pubblica un anno dopo dagli articoli del quotidiano tedesco Bild.

Le motivazioni della scelta e la lettera d'addio

Il documento di commiato, scritto apparentemente da Alice, spiega che la scelta è stata dettata dal deterioramento delle condizioni di salute e dalla perdita di qualità della vita. Le due donne hanno indicato problemi cardiaci, la perdita del gusto e dell'olfatto come fattori decisivi. In particolare, Ellen aveva subito un infarto del tronco encefalico, un evento che ha segnato un punto di non ritorno nel loro declino fisico.

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Nel messaggio, le sorelle hanno espresso gratitudine per la possibilità di ricorrere alla morte assistita, sottolineando come questa opzione le abbia risparmiate da ulteriore sofferenza. Hanno specificato di voler lasciare la vita insieme, poiché erano nate e avevano vissuto unite, chiudendo con un'affettuosa promessa di rivedersi sulla nuvola numero 7.

La pianificazione della loro dipartita è avvenuta con il supporto di un'organizzazione specializzata, senza che le amiche più strette venissero informate preventivamente. La sera precedente alla morte, le gemelle avevano depositato nelle cassette delle lettere di persone care i loro comunicati, accompagnati da un gioiello personale e l'istruzione di non aprirli prima del 18 novembre.

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Reazioni e contesto legale tedesco

Tra i destinatari del messaggio figura Bibi Johns, cantante e attrice di 97 anni, che ha riferito al Bild di aver appreso la notizia della morte delle amiche ascoltando la radio. La vicenda ha riacceso il dibattito normativo sul fine vita in Germania, paese in cui la Corte costituzionale federale ha dichiarato illegittimo nel 2020 il divieto della morte assistita organizzata.

La legge vigente permette l'aiuto al suicidio a condizione che la persona interessata compia personalmente l'atto finale. Tuttavia, il caso ha riportato l'attenzione sui limiti etici, con politici come Zullo che chiedono una legge nazionale per impedire ai medici di aiutare le persone a morire, mantenendo una netta distinzione tra cura e assistenza al decesso.

Eredità artistica e destinazioni del patrimonio

Le Kessler hanno conquistato il pubblico italiano con brani come Da-da-un-pa, Pollo e champagne e La notte è piccola. La loro presenza stabile negli show del sabato sera della Rai, tra cui Giardino d'inverno, Studio Uno e Canzonissima, ha segnato un'epoca d'oro della televisione bianca e nera, rendendole un punto di riferimento culturale.

Oltre alla carriera artistica, le sorelle hanno costruito una villa speciale con due abitazioni identiche a Grünwald. L'immobile è stato messo in vendita per deviare il ricavato e il patrimonio finanziario accumulato agli eredi designati. Le beneficiarie di questa eredità includono l'Unicef, la fondazione Cbm per le persone non vedenti e la Fondazione tedesca per la tutela dei pazienti.