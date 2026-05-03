Addio Caschetto: Il Ritorno delle Lunghezze Midi sui Red Carpet

Dopo anni di dominio del caschetto, le star stanno abbracciando le lunghezze medie, più naturali e senza sforzo, come dimostrato da Hailey Bieber, Priyanka Chopra e Kaia Gerber. Scopri la nuova tendenza capelli che sta conquistando i red carpet.

Sembra che le indiscrezioni siano confermate: l'epoca del caschetto, dominante sui red carpet per anni, stia volgendo al termine. Dopo un lungo periodo caratterizzato da tagli scalati all'altezza del mento, look corti dal sapore vintage e romantico, e una generale predilezione per le chiome corte, gli eventi più recenti, come il Vanity Fair Oscar Party 2026, hanno segnato un'inversione di tendenza.

L'attenzione si sta spostando verso acconciature più naturali, spontanee e senza eccessivi artifizi, un cambiamento guidato da icone di stile come Hailey Bieber, Priyanka Chopra e Kaia Gerber. Questo segna il ritorno in auge delle lunghezze medie, comunemente definite 'midi'. Non si tratta di un semplice lob, né tantomeno delle lunghezze che sfiorano i fianchi a cui eravamo abituati di vedere sotto i riflettori.

I capelli midi offrono una lunghezza versatile, credibile e dall'aspetto naturale, spesso arricchita da scalature delicate e una texture morbida. Queste lunghezze trasmettono un senso di autenticità e accessibilità, un'aspirazione comune nel mondo della moda e del beauty. La forma è facilmente ottenibile, non richiede tagli particolarmente audaci o elaborati, ma esprime al meglio il suo potenziale con una lucentezza intensa e uno styling discreto, che valorizza la bellezza naturale.

Hailey Bieber ha incarnato perfettamente questa tendenza sul red carpet, sfoggiando un bob che sfiora la clavicola, rifinito con punte leggermente incurvate verso l'alto e una lucentezza che ricorda uno specchio. Pur mantenendo un aspetto glamour e voluminoso, come ci si aspetterebbe da un'acconciatura per un evento di tale prestigio, il suo look si distingue per una qualità unica e genuina, che lo rende al contempo accessibile e sobrio. Un lusso discreto, quasi sussurrato, che si discosta dall'ostentazione.

Priyanka Chopra e Kaia Gerber hanno interpretato la tendenza midi in modo altrettanto convincente. L'attrice indiana ha optato per una piega morbida e leggermente arrotondata sulle sue lunghezze castane, mentre la supermodella ha scelto una texture leggera e ariosa, con una riga laterale bassa. Entrambi i look condividono un elemento fondamentale: l'assenza di extension e una lunghezza naturale che non supera il seno. Un altro aspetto che accomuna queste star è la loro storia di trasformazioni di stile audaci.

Il boy bob di Bieber aveva suscitato grande attenzione in passato, mentre il taglio corto spettinato di Chopra rappresentava una svolta inaspettata per l'attrice. Il caschetto lungo da top model di Gerber aveva ispirato molte donne per un certo periodo, ma è innegabile che tutte e tre stiano ora abbandonando i loro look iconici. La tendenza è chiara: il caschetto è ormai considerato 'passato di moda'.

Persino Emma Stone, una delle sue più recenti sostenitrici, sembra aver iniziato a sfoggiare lunghezze gradualmente più lunghe durante la stagione dei premi. La buona notizia è che, anche se si pensa di essersi perse l'occasione di abbracciare il trend del caschetto, ci sono numerose alternative per il long bob tra cui scegliere, mentre si transita verso lunghezze più leggere e fluide.

Per chi ama i tagli corti, un bixie spettinato rappresenta una versione texturizzata e moderna dei capelli corti per il 2026, offrendo un'alternativa fresca e dinamica





MarieClaire_it / 🏆 28. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Capelli Tendenze Capelli Caschetto Lunghezze Midi Red Carpet Hailey Bieber Priyanka Chopra Kaia Gerber Moda Bellezza

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Venezia promosso, ritorno in Serie A dopo una sola stagione: altro capolavoro firmato StroppaToccata e fuga: il Venezia si riprende la Serie A ad appena un anno dalla retrocessione, guidata da un Giovanni Stroppa che - dopo i Playoff vinti con la Cremonese - stappa lo champagne ancora a La Spezia. Dietro alla cavalcata dei lagunari identità, gioco e profili 'fuori categoria'.

Read more »

“È ora di dire addio”: il giallo sul messaggio di addio di Jeffrey Epstein, nascosto in…È contenuto nel fascicolo giudiziario di Nicholas Tartaglione, ex compagno di cella del pedofilo. Il New York Times ha chiesto al tribunale di renderlo pubblico

Read more »

'Ormai sei troppo vecchio per questo': Hodgson racconta il ritorno in panchina a 78 anniDopo l’esonero di Gerhard Struber, a marzo il Bristol City ha nominato allenatore ad interim Roy Hodgson, per riportare stabilità e ricostruire il club inglese. L'ex ct dell'Inghilterra guiderà la

Read more »

Alex Zanardi: Dal Grave Incidente al Ritorno a Casa, un Percorso di ResilienzaUn resoconto dettagliato dell'incidente in handbike del 2020 che ha coinvolto Alex Zanardi, dal ricovero in coma al lungo percorso di riabilitazione e al suo ritorno a casa. La storia di un campione che ha saputo trasformare le avversità in opportunità.

Read more »

Il Ritorno, cambio di programmazione: da lunedì un solo episodio a settimanaScelta editoriale per valorizzare al massimo la serie

Read more »

Stankovic Jr. verso il ritorno all'Inter, Chivu lo vuole: i dettagliSecondo Matteo Moretto, l'Inter è vicina a riacquistare Stankovic Jr. dal Club Brugge. Cristian Chivu ne è un grande estimatore e la concorrenza europea spinge i nerazzurri a concretizzare l'affare. Nel frattempo, altre notizie dal calcio italiano, tra cui De Rossi sul derby e la Juventus che punta a Bernardo Silva.

Read more »