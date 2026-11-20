Corrado Augias è scomparso. Nicola Piovani, compositore premio Oscar, racconta l'ultima telefonata e il desiderio del giornalista di pianificare la propria commemorazione.

Corrado Augias, celebre giornalista, scrittore e conduttore televisivo italiano, è morto dopo una breve ma intensa malattia. La sua scomparsa ha scosso profondamente il mondo della cultura e dell'informazione nazionale, portando alla luce aneddoti personali e dettagli intimi che rivelano la complessità di un uomo conosciuto pubblicamente per la sua incisività intellettuale. L'ultimo contatto registrato con l'amico Nicola Piovani, compositore premio Oscar per il film La vita è bella, offre uno spaccato vivido della lucidità e della serenità con cui ha affrontato il termine della sua esistenza.

Ultima chiamata tra auguri e serenità

Corrado Augias ha telefonato a Nicola Piovani esattamente cinque giorni prima della sua morte. Durante questa conversazione, il giornalista ha comunicato direttamente al compositore le sue condizioni di salute, ammettendo di aver ricevuto una prognosi limitata a quindici o venti giorni di vita. Piovani, al momento della chiamata, aveva inizialmente interpretato le parole dell'amico come il riferimento a un malessere passeggero, tipico di un temporaneo raffreddore o influenza. La chiarezza con cui Augias ha specificato che si riferiva al tempo restante alla sua vita, invece, ha colto Piovani di sorpresa, dimostrando un distacco e una lucidità sorprendenti. Il compositore ha raccontato di non essere riuscito a condividere questi dettagli con nessuno fino ad oggi, definendoli parole che gli "risuonano dentro di continuo". Questa telefonata ha rappresentato l'ultimo scambio diretto tra i due, caratterizzato da una leggerezza che ha profondamente colpito Piovani, il quale si definisce una persona credente.

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La richiesta di partecipare alla commemorazione

Durante l'ultima comunicazione, Nicola Piovani ha espresso il desiderio di andare a trovare Corrado Augias per essergli vicino negli ultimi giorni. Tuttavia, Augias ha rifiutato l'offerta con una risposta inaspettata e pratica: ha chiesto all'amico di non visitare il suo letto di morte, bensì di fare qualcosa di più significativo per la sua memoria. Il giornalista ha rivelato che stava organizzando personalmente la sua commemorazione funebre insieme alla sua famiglia. Augias ha quindi invitato esplicitamente Piovani a partecipare a questo evento, proponendo che il compositore suonasse un paio di pezzi alla sua memoria e pronunciasse alcune parole. Questa richiesta ha dimostrato la mente estremamente organizzata di Augias, che stava già calcolando alla perfezione i tempi e la scaletta dell'evento, dimostrando una capacità di gestione del proprio decesso che Piovani definisce sorprendente e inarrivabile per sé stesso.

Piangere sul pianoforte e il flauto traverso

Oltre al mondo della musica classica e contemporanea, la figura di Corrado Augias era strettamente legata alla vita familiare e alle passioni artistiche condivise. Sua figlia Natalia ha raccontato i momenti finali, evidenziando come il padre avesse sofferto fino a quando non ha deciso di fermarsi, con tutti i familiari al suo fianco. Un altro aspetto rivelato riguarda il rapporto di Augias con la musica praticata: amava tutto ciò che faceva, ma provava una gioia pura nelle trasmissioni sulla musica per la Rai. Natalia ha ricordato che Augias imparò a suonare il pianoforte con un unico rimpianto: la velocità insufficiente delle sue dita. Per questo motivo, impose alla figlia di studiare lo strumento, dicendo "Capito? Era così". Quando il progetto del pianoforte fallì a causa di questa difficoltà, Augias tentò la stessa strategia con il flauto traverso, costringendo Natalia a suonare lo strumento per dieci anni. Questo aneddoto, condiviso da Natalia, illumina la personalità di un uomo che trasmetteva le sue passioni con una determinazione ferrea.

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Beethoven, Mozart e i Beatles

L'amore per la musica era un filo conduttore che legava Augias e Piovani, uniti da una passione profonda per i grandi compositori e per il rock moderno. Piovani ricorda l'ultima volta in cui Augias è stato ospite a uno dei suoi programmi televisivi, dove hanno discusso della loro ammirazione comune per Beethoven. La conversazione si è poi estesa a Mozart, definendo il loro ardore per l'opera del compositore austriaco come "assoluto" e massimo. Questa passione classica non escludeva, tuttavia, l'amore per la musica pop e rock. Piovani ha citato i Beatles come un altro punto di incontro fondamentale tra i due amici, menzionando che ne avevano parlato proprio in relazione alla commemorazione funebre. Questa scelta musicale rivela la versatilità culturale di Augias, capace di integrare la grande tradizione classica con i fenomeni di massa contemporanei. L'atmosfera dell'ultima chiamata era così distesa che, nonostante la gravità dell'argomento, Augias riuscì a produrre delle risate, dimostrando una vitalità che non ha mai abbandonato fino all'ultimo.

Il lascito di Fabio Caressa e la gavetta

La reazione di Fabio Caressa, altro grande nome del giornalismo sportivo e televisivo, ha sottolineato il valore del passaggio generazionale. Caressa ha dichiarato che l'Italia è un Paese di vecchi, ma ha insistito sul fatto che la gavetta sia importante. Tuttavia, ha aggiunto una condizione fondamentale: ai giovani deve essere data la possibilità di farla. Questa riflessione, fatta all'indomani della scomparsa di Augias, si inserisce in un discorso più ampio sul ruolo dell'esperienza e sul bisogno di rinnovamento. Mentre Augias è ricordato per la sua intelligenza e la sua capacità di gestire anche la morte con metodo, Caressa invita a riflettere sul futuro, assicurando che il contributo dei veterani non debba impedire l'ingresso dei nuovi talenti. Questo doppio messaggio, che unisce il rispetto per il passato e l'apertura verso il futuro, completa il quadro di un uomo che ha segnato un'epoca, lasciando un vuoto incolmabile ma anche uno stimolo a non fermarsi.