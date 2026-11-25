Mario De Gennaro lascia le ultime volontà in quattro missive al procuratore Salvatore De Luca, negando qualsiasi depistaggio nella strage di via D'Amelio e rivendicando la propria legalità.

Mario De Gennaro ha espresso le proprie ultime volontà attraverso quattro lettere datate 17 novembre, indirizzate al procuratore di Caltanissetta Salvatore De Luca e alla sua famiglia. Nell'ambito dell'inchiesta sulla strage di via D'Amelio, l'ex capo della Polizia ha contestato fermamente le accuse di depistaggio che portavano alla richiesta di arresto, mantenendo una linea di difesa netta e categorica fino alla fine.

Le Lettere e le Dichiarazioni di Colpa

Le missive lasciate dall'ex alto funzionario della Polizia costituiscono la sua risposta ufficiale alle accuse di aver alterato le indagini. In uno dei biglietti, Mario De Gennaro si rivolge direttamente al procuratore Salvatore De Luca per ribadire la propria posizione, sostenendo di aver sempre operato entro i limiti della legalità e nel pieno rispetto delle istituzioni statali. Le altre due lettere sono destinate ai familiari e a chi dovesse volerle pubblicare, confermando la volontà di chiarire il proprio operato pubblico e privato.

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Il Disco Rigido e l'Accusa di Incomprensione

Oltre alle lettere, Mario De Gennaro ha lasciato un hard disk che gli inquirenti non erano riusciti a trovare durante le perquisizioni svolte il 12 e il 13 novembre. In un biglietto allegato al dispositivo, l'ex capo della Polizia si rivolge di nuovo al procuratore Salvatore De Luca, sostenendo che il contenuto non fosse rilevante ma che non lo avesse consegnato prima perché il magistrato non sarebbe stato in grado di comprenderne il significato. Le intercettazioni della procura di Caltanissetta rivelano che Mario De Gennaro aveva precedentemente riferito di aver affidato il dispositivo a suo figlio Giulio, anch'egli sottoposto a perquisizioni.

Posizioni Difensive e Figure Coinvolte

La difesa di Mario De Gennaro, rappresentata dagli avvocati Franco Coppi e Francesco Bertorotta, sta valutando una richiesta di dissequestro per le missive e il dispositivo, al fine di restituire il materiale alla famiglia. L'ex funzionario ha sempre negato qualsiasi responsabilità nelle accuse di depistaggio legate all'inchiesta sulla strage di via D'Amelio, nella quale erano stati richiesti gli arresti per lui, Francesco Pacetto e Donatella Peruzzi. Le lettere rimangono l'unica testimonianza diretta delle sue motivazioni in merito alle azioni intraprese durante il suo mandato.

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Indagine sulla Morte e Prossimi Step

Le autorità stanno conducendo accertamenti tecnici approfonditi sulle lettere sequestrate presso la proprietà di Mario De Gennaro per verificarne l'autenticità e il contenuto. L'inchiesta sulla morte dell'ex capo della Polizia è attualmente aperta con l'ipotesi di istigazione al suicidio, un dettaglio cruciale che lega le ultime volontà scritte al contesto delle indagini preliminari. Il quadro legale e investigativo continuerà a evolversi in base ai risultati di queste verifiche tecniche.

L'Autopsia a Firenze e la Chiarezza

L'autopsia per stabilire le cause esatte del decesso è programmata per venerdì presso un centro specializzato a Firenze, un passo procedurale essenziale per chiudere la fase delle indagini preliminari. La determinazione di Mario De Gennaro a lasciare una documentazione scritta dettagliata indica il tentativo di lasciare una traccia inequivocabile delle proprie convinzioni su un'indagine ad alta tensione politica e mediatica. La comunità giuridica attende ora gli esiti della perizia tecnica sulle lettere e sul disco rigido per comprendere appieno il peso di queste dichiarazioni postume.