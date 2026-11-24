La7 ritira 'La Torre di Babele' dedicando lo speciale finale a Corrado Augias, morto a 91 anni. Un confronto intenso con Matteo Zuppi sul fine vita e sulla libertà, nel testamento culturale del giornalista.

La televisione italiana ha dedicato un commovente tributo finale a Corrado Augias, giornalista e scrittore scomparso il 19 novembre all'età di 91 anni. L'emittente La7, con la trasmissione La Torre di Babele, ha scelto il lunedì sera per salutare il suo conduttore storico, presentando un speciale intitolato Corrado Augias - Saluto di un maestro. Questo programma non è stato solo un semplice addio, ma un vero e proprio testamento culturale, pensato e costruito dallo stesso Augias pochi giorni prima della sua morte. L'episodio conclude definitivamente la storia di uno dei pilastri del giornalismo italiano, offrendo agli spettatori una riflessione profonda sulla vita, la morte e la memoria storica.

Confronto diretto sul fine vita con il presidente Zuppi

La puntata si apre con un confronto serrato e intenso tra Corrado Augias e Matteo Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana. I due protagonisti discutono a viso aperto, senza steccati, della dignità umana di fronte alla morte e del senso stesso dell'esistenza. Augias, consapevole dell'aggravarsi delle proprie condizioni di salute, esprime la sua posizione personale con grande lucidità, descrivendo la sua esperienza in ospedale. Racconta di aver passato giorni inutili attaccato a tubi e apparati, ascoltando i beep delle macchine invece di vivere realmente. Per il giornalista, questa non era vita, ma una condizione che non desiderava prolungare ulteriormente.

Also read Corrado Augias: Ultima puntata di La Torre di Babele e saluto postumo su La7

Il giornalista racconta di aver scelto di interrompere le terapie per affidarsi alle cure palliative, rifiutando un'accanimento terapeutico che non aggiungeva qualità alla sua esistenza. Matteo Zuppi, dalla parte della Chiesa, sottolinea la necessità di proteggere la vita anche quando è debolissima o appesa a un filo. Il prelato cerca di evitare sia l'accanimento sia l'eutanasia, proponendo un approccio che rispetti la dignità delmorente. Augias chiede direttamente se la Chiesa riconosca a lui il diritto di decidere, con lucida volontà, il momento della sua partenza. Zuppi risponde con tatto, dicendo che vorrebbe prenderselo per mano, non lasciarlo solo e continuare a parlare, sottolineando l'importanza della presenza umana nel dolore.

Memoria storica e liberazione di Roma

Oltre alle grandi domande esistenziali, lo speciale dedica ampio spazio alla storia, alla passione civile e all'impegno per la memoria. La trasmissione torna indietro nel tempo, ripercorrendo eventi significativi attraverso la memoria di Corrado Augias. Uno dei momenti centrali riguarda la liberazione di Roma e l'arrivo degli americani, con il ritorno in studio di Ezio Mauro e Ascanio Celestini come ospiti. Le immagini in bianco nero si alternano alle testimonianze di figure storiche come Mario Monicelli, Alberto Sordi, Giorgio Amendola e Roberto Rossellini, creando un quadro vivido e partecipe degli eventi del passato.

Advertisement

Corrado Augias ripercorre a piedi l'Appia Antica, partendo dal punto esatto dove suo padre lo portò il 4 giugno 1944, un giorno in cui il compiersi della storia divenne evidente per tutta la cittadinanza. Si rievoca l'arrivo dei carri armati americani, con i soldati che lanciavano caramelle e chewing gum alla popolazione festeggiante. Tuttavia, il tono si fa più grave quando si parla delle Fosse Ardeatine. Augias ricorda nitidamente che il padre lo portò in quel luogo pochi giorni dopo la Liberazione, ricordando l'aria che aveva un sentore acido. Questo era dovuto al fatto che i tedeschi, prima di ritirarsi, avevano scaricato due camion di immondizia davanti all'ingresso per camuffare il fetore dei corpi.

Testamento culturale e inviti alle giovani generazioni

La trasmissione si chiude con letture e citazioni cariche di significato, come un passo di Francesco Guicciardini e la celebre frase di Piero Calamandrei. Il giurista ricordava che la libertà è come l'aria, e ci si accorge di quanto vale quando comincia a mancare. Augias esprime la speranza che le puntate della Torre di Babele abbiano servito ad accendere qualche fiammifero in qualche angolo meno rischiarato della storia. Questo impegno intellettuale si traduce in un invito alla responsabilità e alla consapevolezza, temi che percorrono l'intera opera del giornalista.

La chiusura avviene con l'audio di Corrado Augias che, fuori campo, ripropone le potenti parole di Antonio Gramsci. Il grande pensatore comunista aveva esortato a istruirsi, agitare e organizzare, perché sarebbero stati necessari l'intelligenza, l'entusiasmo e la forza. Augias conclude con il suo abituale congedo, l'alla prossima, lasciando agli spettatori, e in particolare ai giovani, un messaggio di non mollare mai. Il suo testamento culturale è affidato soprattutto alle nuove generazioni, invitandole a continuare la battaglia per la verità e la dignità umana, valori che hanno caratterizzato la sua lunga vita pubblica e privata.