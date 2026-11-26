Federica Brignone annuncia il ritiro dal mondo dello sci alpino. L'ex campionessa olimpica a Milano Cortina 2026 non può più correre a causa della gravità della frattura alla gamba sinistra.

Federica Brignone ha posto fine alla sua carriera da protagonista dello sci alpino mondiale. La campionessa ha annunciato che la gravità del suo infortunio non le permette più di tornare in pista. Nonostante i suoi sforzi per guarire, il dolore fisico le impedisce di continuare a competere.

La decisione dolorosa della Tigre di La Salle

Federica Brignone, la nota sciatrice italiana nata a Milano il 14 luglio 1990, ha condiviso la notizia attraverso un video pubblicato sui social media. La Tigre di La Salle, cresciuta a La Salle ai piedi del Monte Bianco, ha dichiarato che la sua gamba le fa troppo male per affrontare le gare. Ha sottolineato che la sua decisione deriva da una valutazione medica precisa sulla condizione attuale del suo fisico.

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La sciatrice del Centro Sportivo Carabinieri ha specificato che dopo due giorni trascorsi sulla neve ha capito come la sua gamba non sia ancora guarita. Il dolore persistente le ha imposto di non continuare la sua carriera agonistica. Ha definito la scelta molto difficile, ma necessaria per la sua salute. La gravità del trauma fisico supera ormai qualsiasi possibilità di recupero completo per i livelli di alto rendimento.

La risalita storica da La Thuile alle Olimpiadi di casa

La situazione medica è iniziata il 3 aprile 2025, durante una gara di slalom gigante ai campionati italiani a La Thuile. Durante quella caduta, Federica Brignone ha subito un infortunio gravissimo alla gamba sinistra. Il medico ha riscontrato la frattura di tibia e perone, con il coinvolgimento diretto del ginocchio. Questo evento traumatico sembrava poter segnare la fine prematura della sua carriera di vertice.

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Nonostante la caduta avvenuta pochi giorni dopo aver conquistato la sua seconda Coppa del Mondo generale nel 2025, Federica Brignone ha intrapreso un percorso di riabilitazione durissimo. Il suo obiettivo era chiaro e preciso: tornare a gareggiare alle Olimpiadi di casa. La sciatrice ha lavorato sodo sul proprio corpo per recuperare l'atletismo necessario. La sua perseveranza ha portato frutti straordinari e inattesi da molti osservatori.

A Milano Cortina 2026 Federica Brignone ha firmato un'impresa che sembrava impossibile. È tornata a competere ai massimi livelli dopo dieci mesi dal terribile infortunio. Durante i giochi invernali ha conquistato due medaglie d'oro olimpiche. Il primo oro è arrivato nel super-G. Il secondo oro è giunto nello slalom gigante, consolidando il suo status di eroina nazionale.

Il bilancio di un'era storica per lo sci femminile italiano

La carriera di Federica Brignone è costellata di successi e record storici. La sua figura di atleta è costruita su una combinazione rara di forza fisica e carattere indomito. Figlia d'arte, la madre Ninna Quario è stata una sciatrice di livello internazionale. Suo padre Maurizio l'ha seguita nei primi passi e poi è diventato il suo allenatore. Questo background ha forgiato il suo spirito combattivo.

Brignone è stata un punto fermo della squadra azzurra per oltre un decennio. Nel 2020 è diventata la prima italiana a vincere la classifica generale della Coppa del Mondo. Si tratta di una pagina storica per lo sci femminile del nostro Paese. Nel 2025 ha ripetuto l'impresa, portando a casa anche coppe di specialità. La sua versatilità le ha permesso di essere competitiva in quasi tutte le specialità.

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La sua abilità spazia dallo slalom gigante al super-G, fino alla discesa e alla combinata. Ha guadagnato il rispetto di tifosi e avversarie ben oltre i confini italiani. Il suo impatto mediatico è stato enorme, specialmente durante Milano Cortina 2026, dove ha fatto sognare l'Italia. La sua carriera si chiude con il vertice massimo dello sport invernale.

Le conseguenze fisiche e il futuro della sciatrice

Subito dopo i Giochi di Milano Cortina 2026, il conto da pagare si è fatto sentire. A inizio marzo Brignone ha chiuso in anticipo la stagione sportiva. Ha spiegato che il suo fisico le stava presentando il conto di anni di sforzo e di un trauma recente. Da allora il suo futuro è rimasto sospeso nell'incertezza. L'attesa per l'ultima gara si è trasformata nella chiusura definitiva.

Lei stessa ha parlato in questi mesi di un danno permanente al ginocchio. Ha paragonato la condizione a un'invalidità fisica. Il dolore costante, anche dopo il rientro dalle Olimpiadi, ha reso impossibile tornare a sciare al livello necessario per la Coppa del Mondo. Le sue parole sono state chiare: ha fatto di tutto per tornare in pista, ma la gravità del suo infortunio non glielo permette.

Resta ora l'attesa per l'ultimo cancelletto di partenza. Federica Brignone vuole aprire quel cancelletto ancora un'ultima volta per salutare il suo pubblico e lo sport che tanto ama. Ha assicurato che dirà dove e quando avverrà questo commovente addio. I dettagli su questa cerimonia finale verranno comunicati in seguito dalla campionessa stessa.