Addio di Pierpaolo Piccioli a Balenciaga: Kering cerca un nuovo direttore creativo

Pierpaolo Piccioli lascia Balenciaga dopo 18 mesi. Kering e Luca de Meo elogiano il suo lavoro. Scopri i motivi, le reazioni e le prossime tappe per la moda.

Lo stilista italiano Pierpaolo Piccioli ha lasciato ufficialmente il suo incarico di direttore creativo presso Balenciaga, completando una gestione durata circa un anno e mezzo. La nomina era avvenuta nel maggio 2025, ma la decisione di interrompere questa collaborazione è stata resa nota pubblicamente dalle stesse parti coinvolte, segnando la fine di un capitolo significativo nella storia della maison francese.

Il commiato ufficiale di Piccioli

L'annuncio della separazione è stato diffuso direttamente dallo stilista originario di Nettuno, che per anni ha guidato la direzione creativa di Valentino prima di approdare a Balenciaga. Piccioli ha utilizzato il suo profilo Instagram per condividere un lungo messaggio, accompagnandolo con le immagini degli abiti creati durante il suo mandato. Lo stilista ha descritto la couture come un ecosistema delicato dove la cura e il legame umano sono fondamentali, definendolo un territorio inesploarato che ha plasmato la sua identità professionale.

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"Abbiamo creduto in un sogno. È stato un sogno bellissimo, da condividere e in cui credere", ha scritto Piccioli, citando l'autore Pier Paolo Pasolini per augurare a tutti la forza di evolversi senza perdere la propria identità. Lo stilista ha ringraziato il team per il lavoro svolto, sottolineando che nulla finisce davvero, ma tutto evolve. Il suo messaggio si è concluso con l'invito a continuare a splendere, riconoscendo il coraggio e la grazia di chi ha camminato al suo fianco.

La reazione istituzionale di Kering

L'amministratore delegato di Kering, Luca de Meo, ha espresso il massimo rispetto per il talento creativo di Pierpaolo Piccioli, definendolo uno stilista eccezionale. De Meo ha sottolineato che l'ambizione del gruppo è quella di far tesoro dello spirito d'avanguardia della maison, onorandone il patrimonio e consolidando la sua posizione come voce potente nel settore della moda. La dichiarazione ha cercato di mantenere un tono di continuità e rispetto per il lavoro svolto nei recenti mesi.

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Gianfranco Gianangeli, presidente e amministratore delegato di Balenciaga, ha aggiunto le sue parole di ringraziamento, lodando l'approccio ponderato dello stilista all'artigianato e alla costruzione delle vestiture. Gianangeli ha riconosciuto che la visione di Piccioli ha riaffermato le origini couture della Maison, apportando una prospettiva unica che ha arricchito il brand. La comunicazione istituzionale ha messo in evidenza la dedizione e la generosità del designer, chiudendo con gratitudine la collaborazione.

Il sostegno della famiglia e la vita privata

La reazione emotiva più intima è arrivata dalla moglie di Pierpaolo, Simona Caggia, che ha condiviso sul suo profilo Instagram un messaggio di conforto e riconoscimento. Simona Caggia ha definito l'esperienza parigina come un anno e mezzo complicato, caratterizzato da frequenti voli, valigie e videochiamate che hanno tenuto la coppia separata. Lei risiedeva a Nettuno, mentre lui tornava a trovare la famiglia solo nei weekend, vivendo in una condizione di distanza che ha pesato sulla vita privata.

"Parigi non era il mio posto e forse neanche il tuo", ha confessato Simona Caggia, chiudendo con affetto il capitolo professionale del marito. La sua dichiarazione ha sottolineato che, nonostante la chiusura di questo capitolo, il libro della vita è ancora lungo. Il messaggio della famiglia ha confermato la difficoltà del bilancio tra la carriera internazionale e la stabilità domestica, offrendo uno sguardo raro sulla vita dietro le quinte della moda di alto livello.

Prossime tappe per Balenciaga

Al momento, non sono ancora stati rivelati i motivi specifici che hanno portato Piccioli a lasciare il gruppo Kering, né sono noti i criteri per la selezione del suo successore. Il gruppo ha dichiarato che presto annuncerà il nuovo volto che rappresenterà la direzione creativa della maison francese. Questo vuoto dirigenziale crea un momento di transizione per il marchio, che dovrà affrontare la sfida di trovare un nuovo direttore in grado di mantenere l'innovazione e il rispetto per l'eredità creativa recente.