Addio di Pina Picierno al Pd, scontro tra riformisti e segreteria. Schlein: dispiaciuta ma non condivido la sua lettura.

L'annuncio dell'uscita della vicepresidente del Parlamento europeo dal Partito Democratico, motivata da divergenze sulla politica estera e sul presunto snaturamento del partito, genera reazioni contrastanti. Mentre l'ala riformista esprime preoccupazione e chiede riflessioni, la segreteria Schlein minimizza e sottolinea la pluralità del partito. La mossa riapre il dibattito sulla direzione politica del Pd e alimenta i retroscena sulle prossime elezioni europee.

La notizia dell'addio di Pina Picierno al Partito Democratico scuote l'ambiente politico italiano. Picierno, vicepresidente del Parlamento europeo, annuncia la sua uscita dal Pd in un'intervista al quotidiano Il Foglio, motivando la scelta con una profonda divergenza sulla linea politica, soprattutto in materia di politica estera .

Secondo Picierno, il partito è diventato un luogo diverso da quello fondato, snaturato da scivolamenti inesorabili senza la possibilità di discuterne in un congresso. La critica principale riguarda l'ambiguità, a suo dire, del Pd verso il "fascismo putiniano" e gli estremismi. L'ala riformista del partito, da cui proveniva Picierno, esprime preoccupazione per questa uscita e per il clima che si respira. Lorenzo Guerini e Giorgio Gori sottolineano la necessità di prestare attenzione al disagio segnalato da queste defezioni.

Filippo Sensi, tra i più critici, afferma che il Pd non ha mosso un dito per trattenere Picierno e condanna le reazioni di giubilo in alcune chat interne. La segretaria Elly Schlein, seppure dispiaciuta, non condivide la lettura di Picierno, ribadendo che il partito è plurale e continuerà a curare le diverse sensibilità. Le reazioni interne sono tiepide, con molti esponenti di primo piano che evitano commenti, concentrati sulle prossime elezioni amministrative.

In Europa, il gruppo dei Socialisti e Democratici suggerisce che, in caso di addio formale, Picierno dovrebbe dimettersi dalla vicepresidenza del Parlamento europeo. Picierno, dal canto suo, fonda una nuova associazione a Milano e si avvicina al gruppo Renew al Parlamento europeo, senza però lasciare la carica che scade tra sei mesi. Il suo addio alimenta i retroscena sulla rielezione del Pd alle prossime europee, con possibili candidature interne come quella di Nicola Zingaretti.

Le uscite recenti di altri esponenti riformisti (Borghi, Furlan, Madia verso Renzi; Gualmini verso Calenda) vengono lette da Picierno come i segni di una diaspora che va ricomposta con nuove formule di riformismo coerente e popolare. Il dibattito interno si concentra sulla necessità di una linea chiara su temi come la guerra in Ucraina, dove la posizione del Pd è vista come meno determinata rispetto a quella di altri partiti europei.

Landini della Cgil esprime rammarico per l'addio e chiede un Pd plurale ma con una linea progressista chiara. Il testo_getOriginale contiene anche dettagli sulle reazioni a stampa e chat, con commenti come "Vedrai che va da Calenda" o "Un problema in meno", oltre a cenni alla possibile nascita di un nuovo partito alla Margherita. Il tutto avviene nel contesto dei ballottaggi amministrativi e di una fase di riflessione interna al partito





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