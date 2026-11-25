Scoperti i manoscritti e il dispositivo informatico di Vincenzo De Gennaro dopo la morte. Dettagli sulle accuse al magistrato De Luca e sulle indagini in corso a Fonteblanda.

L'ex capo della Polizia Vincenzo De Gennaro ha lasciato due lettere scritte a mano nel momento precedente la sua scomparsa nella tenuta di Fonteblanda, in provincia di Grosseto. Nei documenti, De Gennaro ha espresso una profonda amarezza verso le istituzioni e ha lanciato accuse severe ai magistrati che lo stavano indagando, definendo il loro operatto come un tradimento da parte dello Stato che lui stesso aveva servito per tutta la vita.

I Manoscritti Ritrovati e le Accuse a De Luca

Le due lettere principali sono state ritrovate insieme ad altri due manoscritti di minori dimensioni, tutti scritti con una penna scura. Nel messaggio indirizzato al Procuratore Nazionale Antimafia Giuseppe De Luca, De Gennaro ha sostenuto con toni duri che il magistrato era riuscito a colpire un alto funzionario dello Stato in un modo che nemmeno la mafia era riuscita a fare. L'ex capo della Polizia ha respinto radicalmente le accuse di aver orchestrato depistaggi nell'indagine sulla strage di via D'Amelio, ribadendo di aver sempre agito nell'interesse delle istituzioni e senza alcun vantaggio personale.

Also read Commissione Antimafia: De Gennaro e le inchieste sulle stragi

Oltre alle lettere, De Gennaro ha consegnato agli investigatori un hard disk che era stato oggetto di ricerca durante le perquisizioni svolte nelle sue abitazioni a Roma il 12 e 13 novembre scorso. Il supporto informatico era stato precedentemente menzionato da De Gennaro in un'intercettazione, nella quale affermava di averlo consegnato al figlio, ma era stato invece rinvenuto nella sua tenuta toscana. Il dispositivo era accompagnato da un biglietto esplicativo in cui l'ex capo della Polizia sottolineava che il contenuto non era di importanza cruciale, aggiungendo però una frase rivelatrice sul fatto che non lo aveva consegnato prima perché il magistrato De Luca non era in grado di capirlo.

Contesto Processuale e Dinamica degli Eventi

Le perquisizioni che hanno portato alla luce il materiale e hanno preceduto la tragica fine di De Gennaro sono state condotte su richiesta del magistrato che ha coordinato l'inchiesta sui presunti depistaggi relativi alla strage di via D'Amelio. Quest'ultimo aveva richiesto l'arresto dell'ex capo della polizia insieme ai suoi storici collaboratori, Francesco Pacetto e Donatella Peruzzi, accusandoli di aver ostacolato le indagini. La linea difensiva di De Gennaro, emersa chiaramente nelle sue ultime volontà scritte, è quella di un uomo che si sente vittima di una campagna tesa a riscrivere la storia giudiziaria senza conoscerla realmente.

Advertisement

Prima di raggiungere la tenuta toscana, De Gennaro aveva passato gli ultimi giorni a studiare le carte processuali, concentrandosi sulle accuse che considerava più infamanti per la sua carriera. Ha inoltre organizzato diversi incontri con le persone a lui più vicine per preparare il proprio distacco. Le immagini delle telecamere di sorveglianza della villa mostrano il suo arrivo alle 17:30 di venerdì, dopo aver fatto allontanare sia l'autista sia l'uomo incaricato della sua tutela. Durante la notte, sembra abbia dedicato tempo alla stesura dei manoscritti, mentre la mattina sabato ha effettuato delle prove con la pistola in giardino, prima di entrare nel casotto della proprietà dove ha poi deciso di porre fine alla propria vita.

Le Indagini Tecniche e la Posizione della Famiglia

Gli investigatori stanno attualmente effettuando gli accertamenti tecnici sui documenti e sul supporto informatico ritrovati. Alla verifica hanno partecipato la procuratrice di Grosseto Maria Navarro, i sostituti Giovanni De Marco e Valeria Lazzarini, insieme agli esperti della polizia scientifica. L'obiettivo è determinare se il contenuto dell'hard disk contenga elementi utili alle indagini già in corso o se confermi quanto sostenuto da De Gennaro riguardo alla mancanza di prove schiaccianti contro di lui. Resta da chiarire il rapporto tra i documenti lasciati dal funzionario e il materiale informatico già acquisito dagli investigatori in precedenza.

La famiglia di Vincenzo De Gennaro ha espresso il desiderio di leggere le ultime missive, nel rispetto delle volontà lasciate dall'ex capo della polizia. Nei manoscritti aggiuntivi, De Gennaro ha indirizzato parole di grande affetto ai familiari e raccomandazioni al custode della tenuta, diventato nel tempo un amico, invitandolo a continuare a occuparsi dell'azienda agricola e dei cani che vivevano nella proprietà e che lui aveva sempre accudito. La mole enorme di atti processuali a suo carico avvalora l'ipotesi che il funzionario stesse ponderando da tempo una decisione drammatica.