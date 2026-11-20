Elena Condò è venuta a mancare nella notte tra il 19 novembre. Paolo Condò, storico giornalista sportivo, riceve il cordoglio di Sky Sport e Hellas Verona.

La notte tra mercoledì e giovedì 19 novembre segna un lutto profondo nel mondo dello sport italiano con la scomparsa improvvisa di Elena Condò, moglie del giornalista Paolo Condò. La notizia, diffusa in diretta televisiva, ha colpito l'intera redazione di Sky Sport e l'ambiente calcistico, lasciando nel dolore il marito e i loro due figli, Andrea e Matteo. La scomparsa è avvenuta nella notte del 19 novembre, data che viene ricordata come un momento di grande commozione tra i colleghi.

La notizia annunciata in diretta da Sky Sport

L'annuncio della morte di Elena Condò è stato dato durante una trasmissione di Sky Sport dalla giornalista Eleonora Cottarelli, che ha portato la voce dell'intera emittente satellitare. Cottarelli ha rivolto un grande abbraccio a Paolo Condò, spiegando che la moglie è venuta a mancare improvvisamente quella notte. La giornalista ha sottolineato l'affetto e la stima che legavano Elena ai colleghi di Paolo, definendo la perdita una tragedia che ha lasciato tutti senza parole.

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Eleonora Cottarelli ha ricordato con affetto la personalità di Elena Condò, descrivendola come una persona molto conosciuta e apprezzata all'interno del team di Sky Sport. Ha evidenziato come Elena fosse amica di molti colleghi dello stesso Paolo, creando un legame duraturo con il personale televisivo. Il messaggio di vicinanza è stato espresso con parole semplici ma profonde, sottolineando l'impatto emotivo della perdita per l'intera famiglia giornalistica dell'emittente.

Il cordoglio ufficiale dell'Hellas Verona

Al cordoglio di Sky Sport si è unito immediatamente l'Hellas Verona, club che ha espresso il proprio dolore attraverso un messaggio ufficiale pubblicato sul sito internet del club. La società gialloblù ha ricordato il lungo legame professionale e umano con Paolo Condò, definendolo una figura di grande prestigio. L'Hellas Verona ha voluto inviare un abbraccio sincero e la vicinanza dell'intera famiglia club alla moglie defunta, ai figli Andrea e Matteo, e a tutti i loro cari in questo momento di profondo dolore.

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Il rapporto tra Paolo Condò e l'Hellas Verona risale a molti anni fa, testimoniando una passione che ha caratterizzato la sua carriera. La società ha voluto mostrare supporto concreto e umano verso il giornalista, riconoscendo il valore del suo contributo alla cultura sportiva. Questo gesto di vicinanza evidenzia quanto Paolo Condò sia rispettato non solo a livello nazionale, ma anche presso le società calcistiche con cui ha collaborato nel corso degli anni.

Una carriera giornalistica illustre e i riconoscimenti

Paolo Condò vanta una carriera straordinaria che si estende per oltre trent'anni, iniziata con la Gazzetta dello Sport. Nel 2020 ha fatto il passaggio a La Repubblica e successivamente al Corriere della Sera, dove attualmente si occupa di informazione sportiva di alto livello. La sua esperienza include la copertura di sette edizioni dei Mondiali di calcio, sei Europei e due Olimpiadi, oltre a numerose competizioni internazionali di rilievo. Dal 2015, Paolo Condò è anche il rappresentante italiano nella giuria internazionale che assegna il prestigioso Pallone d'Oro, un ruolo che conferma il suo status di autorità nel giornalismo sportivo mondiale.

Dal 2015, Paolo Condò ha affiancato al lavoro nella stampa tradizionale la sua presenza fissa a Sky Sport. Qui opera come opinionista e commentatore, partecipando attivamente ai principali approfondimenti calcistici dell'emittente satellitare. La sua voce è diventata un punto di riferimento per i telespettatori, grazie alla capacità di analizzare le partite e le notizie con professionalità e competenza. La sua esperienza pregressa nella carta stampata arricchisce il suo contributo televisivo, offrendo analisi storiche e tecniche di grande valore.