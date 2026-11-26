Federica Brignone annuncia il ritiro ufficiale dalle competizioni dopo una carriera record. La notizia arriva da Cervinia con l'addio alla Tigre di Bardonecchia.

Federica Brignone ha posto fine alla propria gloriosa carriera di sciatrice alpina, confermando l'addio alle gare ufficiali mercoledì 25 novembre. La campionessa valdostana ha comunicato la decisione attraverso un video di 31 secondi registrato nel comune di Cervinia, chiudendo un'epoca d'oro per lo sport italiano. L'atleta ha motivato il passo indietro evidenziando le condizioni fisiche attuali della gamba che, nonostante gli impegni recenti sulla neve, continua a provocare dolori insopportabili.

Decisione Tecnica e Stato Fisico dell'Atleta

La sciatrice ha spiegato con precisione che i due giorni di allenamento appena trascorsi non hanno migliorato la situazione del suo infortunio. Ha dichiarato esplicitamente che la gamba non sta bene e provoca troppo dolore, rendendo impossibile la prosecuzione dell'attività agonistica. Per questo motivo, ha preso la difficile decisione di terminare la carriera da atleta e di non partecipare più a competizioni ufficiali, pur ammettendo che si tratta di una scelta estremamente complicata emotivamente.

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Un Palmarès Storico e Record Assoluti

Brignone, nata il 10 marzo 1987 a Bardonecchia, è figlia dell'ex campionessa azzurra Maria Rosa Quario e detiene il primato di sciatrice italiana più vincente di tutti i tempi. Il suo curriculum conta 37 vittorie in Coppa del Mondo e 85 podio complessivi, numeri che testimoniano una Costanza eccezionale nel circuito internazionale. Tra i traguardi più prestigiosi figurano cinque medaglie olimpiche, che includono due ori conquistati ai Giochi di Milano Cortina 2026.

Nelle precedenti edizioni dei Giochi, ha aggiunto all'attivo l'argento nello slalom gigante a Pechino 2022, il bronzo nella combinata a Pechino 2022 e un ulteriore bronzo nello slalom gigante ai Giochi di PyeongChang 2018. Il soprannome Tigre le deriva dalla sua determinazione in pista e dalla capacità di dominare le discese tecniche e le gare veloci con una precisione chirurgica.

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Titoli in Coppa del Mondo e Specialità

La caratura tecnica dell'atleta è certificata da due Coppe del Mondo generali vinte, negli anni 2019/2020 e 2024/2025. Nel dettaglio delle specialità, Brignone ha conquistato cinque Coppe del Mondo di specialità: una in combinata nel 2019/2020, due nello slalom gigante negli anni 2019/2020 e 2024/2025, una nel SuperG nel 2021/2022 e una in discesa nel 2024/2025. Completano il quadro una classifica di combinata ottenuta nella stagione 2018/2019.

Il bottaglio ai Campionati Mondiali include cinque medaglie: due ori e tre argenti. Gli ori sono stati vinti nella combinata a Courchevel/Méribel 2023 e nello slalom gigante a Saalbach 2025. I bronzi sono assenti, ma gli argenti sono tre, conquistati nello slalom gigante a Garmisch-Partenkirchen 2011, nello slalom gigante a Courchevel/Méribel 2023 e nel supergigante a Saalbach 2025.

Le Dichiarazioni di Addio e i Tributi della Community

Nonostante l'addio definitivo alle competizioni, Brignone ha lasciato aperta la possibilità di un ultimo gesto simbolico verso il pubblico. Ha espresso il desiderio di riaprire il cancelletto di gara ancora una volta per salutare lo sport che ama e tutta la sua tifoseria. Ha promesso di comunicare tempestivamente le modalità e la location di questa ultima apparizione pubblica, invitando i fan a restare in attesa per un arrivederci.

La reazione del mondo dello sport è stata immediata e commovente. Lindsey Vonn ha congratulato per una carriera straordinaria, definendo il rientro a Cortina un evento incredibile che rimarrà nella memoria collettiva. Mikaela Shiffrin ha lodato la resilienza dell'avversaria, ricordando come il ritorno a casa dopo una caduta grave e la vittoria di due ori olimpici siano tra i ritorni più grandi nella storia dello sci. Tina Maze ha ribadito il suo soprannome, definendola Tigre una volta, sempre.

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Anche gli sportivi di altri discipline hanno inviato messaggi di stima. Giuliano Razzoli ha parlato di classe ineguagliabile, Alex Vinatzer di emozioni indimenticabili, Marco Bezzecchi della gratitudine profonda e Jasmine Paolini della stima professionale. Migliaia di like e centinaia di messaggi dai semplici appassionati completano questo tributo spontaneo, confermando l'impatto profondo lasciato dalla sciatrice sul cuore degli italiani e dello sci mondiale.