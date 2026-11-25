Federica Brignone annuncia il ritiro ufficiale dopo l'infortunio al ginocchio del 2025. La sciatrice ha perso tre interventi e non può gareggiare più.

Federica Brignone ha annunciato ufficialmente il suo ritiro dalla carriera agonistica di sciatrice, confermando che il suo ginocchio sinistro non è più in grado di sopportare l'impatto delle competizioni di alto livello. La decisione scaturisce da un percorso doloroso iniziato nell'aprile 2025, quando l'atleta si fratturò la gamba sinistra, costringendola a sottoporsi a tre diversi interventi chirurgici. Nonostante i tentativi di recupero, il dolore persistente le ha impedito di tornare a gareggiare, portandola a questa scelta definitiva.

Dettagli medici e storia dell'infortunio

L'infortunio che ha segnato la fine della carriera di Federica Brignone è avvenuto il 3 aprile 2025 in Val di Fassa. Subito dopo la lesione, l'atleta è stata sottoposta a un primo intervento per rimuovere la placca e le viti dal ginocchio e ripulire la zona interessata. Successivamente, dopo soli due giorni sugli sci, ha sperimentato un dolore intenso che le ha impedito di partecipare alle gare. Un tentativo di ritorno è avvenuto tre mesi dopo a Cervinia, dove inizialmente sembrava recuperata, ma il dolore è tornato a manifestarsi dopo ogni allenamento dell'ultimo anno.

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Posizioni degli stakeholder e reazioni

Le reazioni del mondo dello sport sono state unanime nel riconoscere l'importanza del contributo di Federica Brignone. Mikaela Shiffrin, sua storica avversaria, ha scritto: "È stato un onore e un privilegio gareggiare con te. Quello che hai fatto a Cortina è uno dei più grandi ritorni nella storia del nostro sport". Anche Lindsey Vonn, mostrata in una foto dall'ospedale con il fissatore alla gamba, ha riportato i progressi di recupero. La slovena Tina Maze ha risposto in italiano con quattro parole, mentre la norvegese Thea Louise Stjernesund ha ricordato come l'atleta le avesse fatto sentire una sua amica fin dal primo secondo.

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Impatto reale e prossimi eventi

Il bilancio statistico di Federica Brignone è straordinario e rimarrà un punto di riferimento nello sci alpino. Ha esordito in Coppa del Mondo a 17 anni nel 2007, conquistando 37 vittorie, cinque medaglie olimpiche e cinque mondiali, con il primo titolo nel 2020 e il secondo nel 2025 a 34 anni. La nazionale italiana, guidata dal cappello della Nazionale, ha perso un'atleta che si distingueva per uno stile elegante e aggressivo, con gli sci tigrati e i guanti a zampa di tigre che la rendevano immediatamente riconoscibile. La sua eredità resta viva anche in vista delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026.

Ultimo saluto e futuro dell'atleta

Nonostante il dolore ai 42 punti, Federica Brignone mantiene viva la speranza di un ultimo incontro con il pubblico. Ha promesso che riaprirà una volta ancora il cancelletto di gara per salutare il mondo che ama e per dire addio ai tifosi, ma specificando che non si tratterà di una competizione. L'obiettivo è godersi ancora una volta quel modo di sciare unico, senza la paura di sbagliare che ha caratterizzato i suoi quasi vent'anni di carriera. La data e il luogo dell'ultima discesa saranno comunicati presto, mantenendo viva l'attenzione sui prossimi passi dell'atleta milanese di nascita e valdostana d'adozione.