La lettera inedita di Alice ed Ellen Kessler rivela le ragioni della scelta di morire. Un tributo al diritto al suicidio assistito e al contesto politico italiano.

Il quotidiano tedesco Bild ha pubblicato la lettera di addio di Alice ed Ellen Kessler, le celebri gemelle cantanti, ballerine e attrici che hanno dominato la Rai tra gli anni Sessanta e Settanta. Il messaggio è stato reso pubblico in occasione del primo anniversario della loro morte, avvenuta il 17 novembre 2025, all'età di 89 anni. Le due sorelle hanno deciso di porre fine alla loro vita tramite suicidio assistito nella loro residenza di Grünwald, nei pressi di Monaco di Baviera, dopo un lungo periodo di sofferenza fisica.

La lettera di commiato delle gemelle Kessler

La missiva, apparentemente scritta da Alice, descrive le ragioni della loro drammatica scelta, collegandola direttamente al progressivo deterioramento delle condizioni di salute. Le due artiste hanno spiegato di non aver più avuto qualità di vita a causa delle limitazioni imposte dalla malattia. Tra i problemi affrontati figurano gravi difficoltà cardiache, la perdita completa del senso del gusto e dell'olfatto. Inoltre, Ellen ha subito un infarto del tronco encefalico, un evento che ha accelerato il declino del loro stato fisico.

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Le sorelle hanno espresso con chiarezza il desiderio di condividere anche la fine della loro esistenza, proprio come avevano condiviso la nascita. Hanno scritto di essere arrivate a un punto molto basso della loro condizione umana e fisica. La decisione di ricorrere al suicidio assistito è stata motivata dalla necessità di evitare ulteriori sofferenze inutili, in un percorso che hanno voluto comune e indissolubile.

Ringraziamenti per il suicidio assistito

Nonostante la tristezza dell'evento, il tono del messaggio verso i familiari e il pubblico non è stato di risentimento, ma di profonda gratitudine. Le gemelle hanno ringraziato l'esistenza del suicidio assistito, definendolo un meccanismo che ha risparmiato loro molta sofferenza negli ultimi momenti. Hanno esplicitamente chiesto ai loro cari di non essere tristi, considerandolo un atto di liberazione necessario e doloroso ma inevitabile.

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La lettera si chiude con un saluto affettuoso e una metafora legata al loro passato artistico. Alice ed Ellen Kessler hanno augurato il meglio a chi le ha amate e hanno aggiunto la frase celebre: Ci vediamo sulla nuvola numero 7. Un riferimento diretto alle loro famose esibizioni musicali e coreografiche, che hanno segnato un'epoca d'oro dello spettacolo internazionale.

Il contesto politico italiano sul fine vita

Il decesso delle Kessler riaccende in Italia il dibattito legislativo sulle questioni del fine vita e dell'eutanasia. L'Umbria è stata la prima regione a approvare una legge specifica sul tema, intitolata in memoria di Laura Santi. Questa scelta regionale ha aperto una spirale di discussioni nazionali che coinvolgono attivamente il governo centrale e le opposizioni.

La situazione nel Veneto mostra invece una profonda divisione all'interno della compagine governativa. La legge regionale sul fine vita ha spacca il governo, posizionando la premier Meloni in una posizione difficile. La leader di Fratelli d'Italia deve mediare tra le pressioni della Lega e quelle dell'ala cattolica del partito, che ha già annunciato l'intenzione di impugnare la normativa regionale veneta.

Impatto sociale e prospettive future

Il caso delle gemelle Kessler evidenzia come la dignità nella vecchiaia e il controllo sul proprio corpo siano temi che trascendono i confini nazionali. Mentre in Germania le opzioni di fine vita sono regolate da leggi federali, in Italia la frammentazione regionale crea un mosaico normativo complesso. I cittadini si trovano a dipendere dalla loro residenza geografica per accedere a determinate tutele o procedure mediche.

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La pubblicazione della lettera da parte di Bild dimostra l'interesse internazionale per il destino di queste icone della televisione italiana. Il messaggio delle Kessler rimarrà un documento significativo nella storia della medicina legale e dei diritti dei malati. La loro scelta sottolinea l'urgenza di un quadro legislativo chiaro a livello nazionale, evitando le attuali disuguaglianze regionali.

La memoria di Alice ed Ellen Kessler continuerà a vivere attraverso il loro vasto catalogo di successi artistici. Tuttavia, la loro ultima volontà politica rimane una sfida aperta per i legislatori italiani. La società dovrà affrontare il bilanciamento tra rispetto della vita e dignità della morte, un tema che nessuna generazione potrà ignorare per sempre.