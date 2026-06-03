Addio occhiali da vista: l'Intelligenza Artificiale rivoluziona la chirurgia della cataratta

La chirurgia oculistica entra in una nuova era grazie all'Intelligenza Artificiale, che progetta lenti intraoculari su misura per ogni paziente, eliminando la necessità di occhiali da vista dopo l'intervento di cataratta o presbiopia.

Dì addio agli occhiali da vista: l' Intelligenza Artificiale cambia per sempre la chirurgia della cataratta . Arriva un momento nella vita, di solito tra i 40 e i 45 anni, in cui i caratteri sullo schermo dello smartphone iniziano a farsi sfocati e le braccia sembrano improvvisamente troppo corte per leggere un libro.

È la presbiopia, un processo naturale di invecchiamento dell'occhio che, insieme alla cataratta, rappresenta uno dei disturbi visivi più diffusi al mondo. Fino a ieri, la soluzione implicava quasi sempre rassegnarsi all'uso degli occhiali da vista. Oggi, però, la chirurgia oculistica sta vivendo una trasformazione epocale grazie all'ingresso dell'Intelligenza Artificiale.

Il dottor Gaspare Monaco, Responsabile dell'Unità Operativa di Oculistica presso l'IRCCS Policlinico San Donato di Milano e tra i massimi esperti europei nell'impianto di lenti intraoculari di ultimissima generazione progettate dall'IA, spiega: I software analizzano i dati e permettono di adattare la struttura ottica della lente alle caratteristiche anatomiche uniche di ogni singolo occhio. Il risultato è una personalizzazione e un'accuratezza visiva che fino a poco tempo fa erano semplicemente impossibili da raggiungere.

Le nuove lenti progettate dall'IA ottimizzano la qualità visiva sfruttando diverse condizioni di luce, superando i problemi storici come aloni o riflessi fastidiosi attorno ai lampioni e ai fari delle auto. I dati clinici evidenziano un netto miglioramento della visione notturna, regalando ai pazienti una sicurezza e un comfort visivo prima inediti nelle ore serali.

La qualità di queste lenti è talmente elevata da aver scardinato un vecchio dogma: oggi è possibile rimuovere un cristallino ancora trasparente solo per eliminare la presbiopia, senza aspettare la formazione della cataratta. Anche in assenza di cataratta, se il beneficio atteso è elevato, l'intervento consente di riacquistare la totale libertà visiva da vicino e da lontano. Nonostante l'entusiasmo, gli esperti invitano alla trasparenza: la tecnologia offre prestazioni eccezionali, ma non può fare miracoli biologici.

La vista ottenuta sarà ottima e tecnologicamente avanzata, ma non potrà replicare l'esatta armonia naturale del cristallino di un ventenne. Esistono precise controindicazioni che spingono l'oculista a preferire lenti standard, come traumi o interventi oculari precedenti che hanno compromesso l'anatomia dell'occhio. Il Policlinico San Donato di Milano è stato il centro pioniere in Italia a introdurre questa tecnologia nella routine clinica.

I dati raccolti a livello globale su migliaia di pazienti confermano la superiorità del trattamento, che si sta rapidamente diffondendo nelle principali strutture del Paese. Il futuro della vista sarà sempre più predittivo. Nei prossimi anni l'Intelligenza Artificiale non si limiterà a disegnare la lente perfetta per l'occhio di oggi, ma analizzerà i dati clinici e persino il profilo genetico del paziente per prevedere l'evoluzione della sua vista.

L'obiettivo è impiantare una lente capace di rispondere alle esigenze visive della persona anche nel suo futuro a lungo termine. Questa rivoluzione segna l'inizio di una nuova era per la chirurgia oculistica, dove la personalizzazione e la tecnologia si fondono per offrire una qualità visiva mai vista prima. L'addio agli occhiali da vista è sempre più vicino, grazie all'Intelligenza Artificiale che trasforma la cataratta e la presbiopia in problemi risolvibili con un intervento sicuro e altamente personalizzato





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