Addio Ranieri, la Roma riparte da Gasperini: la decisione dei Friedkin

La Roma e Claudio Ranieri si separano dopo 525 giorni. La proprietà Friedkin ha scelto di puntare su Gian Piero Gasperini per il futuro del club, nonostante le iniziali preferenze di Ranieri. Una decisione che ha portato a una frattura e a un addio anticipato.

La conclusione era implicita, come quelle narrazioni che non necessitano di un epilogo eclatante per lasciare un segno indelebile. La Roma e Claudio Ranieri si separano, senza scenate, ma con il peso di 525 giorni intensamente condivisi.

Un addio intriso di amarezza, ma anche di gratitudine, da parte dei Friedkin, per un uomo che ha trattato il centro sportivo di Trigoria come casa e la Roma come famiglia. Forse è proprio questo che rende la notizia ancora più sorprendente. Dietro la compostezza formale, si cela una frattura autentica e profonda, emersa con chiarezza dalle dichiarazioni riguardanti Gian Piero Gasperini, che hanno alterato gli equilibri e acceso una scintilla mai completamente spenta.

Ranieri aveva espresso la sua preferenza, proposto e sostenuto Gasperini. Successivamente, una svolta inaspettata: una “quarta scelta” che ha scosso l'ambiente e costretto la proprietà a una riflessione immediata. La decisione di proseguire con Gasperini è stata presa dai Friedkin senza esitazioni. Hanno ascoltato attentamente, separatamente, prima Ranieri e poi Gasperini, valutando ogni dettaglio e sfumatura.

La continuità del progetto avviato a luglio è stata considerata prioritaria, superando ogni altra considerazione, persino quella di onorare un simbolo. Il confronto decisivo è avvenuto mercoledì, dopo due giorni di intensa riflessione anche da parte del consulente. Dan Friedkin e Ranieri hanno avuto una conversazione diretta e senza ambiguità. Il presidente ha ribadito la sua fiducia in Gasperini e, con rispetto reciproco, ha concordato con Ranieri di interrompere il rapporto contrattuale con un anno di anticipo.

Una separazione logica, forse inevitabile, e certamente la soluzione più semplice per sanare una crepa all'interno di Trigoria che rischiava di trasformarsi in un abisso. Gli annunci ufficiali sono attesi a breve, insieme alle dichiarazioni di Gasperini in conferenza stampa e, possibilmente, a quelle di Ranieri lontano dal centro sportivo Fulvio Bernardini.

Si cerca una conclusione dignitosa, senza strappi, perché Sir Claudio è una figura storica per la Roma, cresciuto nel cuore della Capitale con la maglia giallorossa fin dagli anni '70. Storie come la sua meritano rispetto fino all'ultimo capitolo. La crepa si è formata a seguito di alcune dichiarazioni di Ranieri che suonavano come un epitaffio sportivo: «Se non sarò interpellato nelle scelte future del club sono pronto a farmi da parte. Non faccio il garante di nessuno ».

Tutto è precipitato quattordici giorni fa, quando Ranieri ha adottato una linea dura: «Abbiamo considerato 5-6 allenatori in estate, tre poi non sono stati disponibili e alla fine ha deciso la società. Lo abbiamo scelto per quello che ha fatto all’Atalanta con i giovani». Parole che non hanno lasciato spazio a repliche.

Gasperini ha reagito con freddezza: «Questo pubblico non merita il teatrino visto questa settimana, ma non voglio essere messo sullo stesso piano perché io non ho risposto a Ranieri». La Roma ha quindi optato per la continuità, scegliendo il lavoro, la crescita e l'identità costruita in questa stagione. Ha scelto Gasperini, i suoi metodi, la valorizzazione dei giovani e l'ordine riportato nello spogliatoio del Fulvio Bernardini.

Una squadra che, senza gli infortuni, avrebbe potuto ottenere un risultato diverso, sicuramente qualificandosi per la Champions League. Con l'allontanamento di Ranieri, Gasperini assume un ruolo ancora più centrale, con maggiori responsabilità, voce in capitolo e peso decisionale, in un club che continua a mancare di figure dirigenziali forti e ben definite. Si aprono nuovi scenari riguardanti il futuro di Massara, le scelte di mercato, le questioni mediche e i rinnovi contrattuali.

E si parla anche di un possibile ritorno di Francesco Totti in giallorosso. A Roma, le storie non finiscono mai, ma si trasformano e si rincorrono. Per ogni addio, c'è la possibilità di un nuovo inizio, e la sensazione è che questo sia solo l'inizio di un nuovo capitolo, scritto con rispetto per chi ha concluso il precedente





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