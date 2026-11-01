Il governo italiano cancella la tassa da 2 euro sui pacchi extra-Ue. Confermate invece le nuove regole europee con dazio e commissione a partire da novembre 2026.

Il governo italiano ha deciso di cancellare la tassa nazionale da due euro sui piccoli pacchi provenienti dai paesi extra-Unione Europea. Questa decisione, inserita nell'articolo trentesimo del disegno di legge di bilancio, elimina un onere che sarebbe dovuto entrare in vigore il primo gennaio del ventidici sette. La misura mira a coordinare la normativa nazionale con le nuove disposizioni doganali europee, evitando una sovrapposizione di tasse che avrebbe gravato ulteriormente sui consumatori e sulle piattaforme di commercio elettronico.

Cancellazione tassa e impatto economico

La rimozione di questo contributo nazionale comporterà una perdita di entrate per lo Stato italiano stimate in novantuno virgola tre milioni di euro all'anno. Questa cifra rappresenta una drastica riduzione rispetto alle previsioni iniziali, che parlavano di duecentoquarantacinque milioni di euro. Le stime aggiornate tengono conto dei dati reali raccolti dall'Agenzia delle Dogane nei mesi di luglio e agosto, mostrando un calo significativo nelle dichiarazioni doganali dopo l'ingresso in vigore del dazio europeo.

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Inizialmente, il contributo italiano era stato introdotto con la legge di bilancio ventidue二十六 per coprire le spese amministrative doganali. La sua applicazione era stata rinviata quattro volte: da gennaio a luglio, poi ottobre, dicembre del ventidueventisei e infine al primo gennaio del ventidueventisette. Ora, con la nuova manovra, si opta per l'abrogazione definitiva. La scelta riflette la necessità di allinearsi alla riforma doganale adottata da Bruxelles, che ha creato un sistema di tassazione unico per le importazioni di modico valore.

Nuove regole doganali europee per novembre

Nonostante la fine della tassa italiana, per chi acquista online su piattaforme come Temu, Shein e AliExpress non sono mancati rincari. Da oggi, domenica primo novembre, è entrata in vigore la nuova tassa europea di due euro. Questo contributo si aggiunge al dazio già applicato dal primo luglio e rappresenta il nuovo standard per le spedizioni internazionali. La commissione di gestione europea di due euro è applicata alle vendite a distanza di merci importate da paesi extra-UE, contribuendo a coprire i costi dei controlli doganali.

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Il calcolo degli oneri dipende dalla classificazione doganale delle merci. Ad esempio, un pacco contenente tre magliette della stessa categoria tariffaria potrebbe subire un dazio di tre euro e una commissione di due euro. Se invece il pacco contiene articoli di categorie diverse, come una maglietta e un orologio, gli oneri possono salire complessivamente a dieci euro, oltre all'IVA. Questi costi sono gestiti dagli operatori e dalle piattaforme, che possono rifletterli nei prezzi di vendita al consumatore finale.

Reazioni e prospettive future del mercato

La cancellazione della tassa nazionale è stata accolta favorevolmente dall'associazione Codacons. L'ente definisce il contributo italiano un pasticcio normativo, evidenziando come la sovrapposizione con le tasse europee avrebbe creato un carico eccessivo. Senza l'intervento del governo, su una singola spedizione si sarebbero potuti sommare tre euro di dazio UE, due euro di commissione UE e due euro di contributo nazionale, arrivando a sette euro prima dell'IVA. Questo si sarebbe rivelato particolarmente penalizzante per i beni di basso costo.

Il mercato europeo mostra già segnali di cambiamento significativi. I dati riferiti da fonti europee indicano che nei mesi successivi all'introduzione del dazio di luglio, le dichiarazioni doganali relative ai piccoli pacchi sono diminuite di oltre il sessanta percento nell'Unione. Questo calo suggerisce una contrazione dei flussi commerciali o un adattamento delle strategie di importazione. Le nuove valutazioni considerano circa sessantuno virgola sette milioni di spedizioni annue potenzialmente interessate, con un'ulteriore contrazione del sette virgola sei percento attribuita all'aumento dei prezzi finali.

Se la manovra sarà confermata dal Parlamento, dall'anno successivo non entrerà in vigore il contributo nazionale. Il sistema si baserà esclusivamente sulle regole europee, che includono un dazio temporaneo di tre euro valido fino al luglio del ventidueventotto e la commissione di gestione. Questa struttura mira a semplificare la procedure e a garantire che i controlli doganali siano finanziati in modo equo, senza penalizzare eccessivamente i piccoli acquirenti o le microimprese che operano nel commercio elettronico transfrontaliero.

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In conclusione, la decisione italiana segna un passo verso l'armonizzazione fiscale con l'Europa. La rinuncia a un gettito di novantuno milioni di euro è vista come un sacrificio necessario per evitare burocratie inutili e costi elevati per i cittadini. Le piattaforme di commercio elettronico dovranno adeguarsi alle nuove normative, gestendo in modo trasparente i costi di importazione. Il consumatore italiano troverà un sistema più chiaro, anche se non esente dai rincari imposti dalle nuove norme comunitarie sulla dogana.