Il funerale di Wiktoria Michael a Roma: le parole di don Cristian Nunzio Prestianni contro il bullismo online e l'indifferenza sociale per il 15enne suicida.

Wiktoria Michael, un quindicenne che ha perso la vita il mercoledì 11 novembre precipitando dal terrazzo della propria abitazione, è stato commemorato durante una cerimonia funebre carica di emozione e densa di messaggi sociali. Il feretro bianco del ragazzo è rimasto immobile per dieci minuti davanti alla chiesa, in attesa dell'arrivo dei genitori Izabella e Giorgio, in un silenzio rotto solo dai fiori e dai palloncini bianchi e viola disposti nel sagrato.

La funzione funebre e la musica casalinga

L'atmosfera era intrisa di dolore e rispetto, con la musica della chitarra che il giovane suonava a casa che risuonava nell'ambiente sacro accanto a una sua fotografia. La comunità locale ha partecipato attivamente, includendo le docenti delle elementari e dell'ultimo anno di scuola, in segno di vicinanza alla perdita di una giovane vita che desiderava essere riconosciuta nella sua identità maschile. Il lutto ha unito parenti, amici e insegnanti in un ultimo saluto a un ragazzo che ha subito depressione, atti di bullismo e le ferite di una fine di relazione sentimentale.

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Le accuse del parroco a internet e alla società

Don Cristian Nunzio Prestianni ha condotto l'omelia concentrandosi su tre concetti chiave, rivolgendosi direttamente ai presenti con un tono severo e dispiaciuto. Il sacerdote ha dichiarato di essere scioccato da quanto accaduto nel proprio quartiere, sottolineando come le vite di chi amava il ragazzo siano spezzate e gli occhi degli amici siano tristi e spenti. Ha criticato duramente l'indifferenza dei social network e ha chiesto scusa a nome dell'intera comunità, chiedendosi dove si trovasse la collettività quando Wiktoria Michael aveva effettivamente bisogno di aiuto.

Il parroco ha poi aggiunto una riflessione amara sulla dualità comportamentale della società moderna: siamo tutti leoni da tastiera quando si tratta di aggredire gli altri, ma agnellini quando deve essere assunta la responsabilità delle proprie azioni. Ha espresso il dispiacere di non essere riusciti a comprendere la sofferenza del giovane in tempo, riconoscendo che dopo la cerimonia si tornerà ognuno nella propria stanza a scorrere il feed dello smartphone, ignorando le crisi reali.

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Invito agli studenti a cercare aiuto reale

Rivolgendosi ai tanti giovani presenti, don Cristian ha invitato a non chiudersi nel dolore e a chiedere supporto, accogliendo pensieri diversi dai propri senza fermarsi a sottolineare le proprie storture o quelle indicate dagli altri. Ha esortato a non banalizzare i dubbi, i problemi, le sofferenze e le ansie proprie e altrui, ma ad affrontarle apertamente. Ha sottolineato l'importanza di parlarne con genitori, insegnanti o chiunque sia degno di fiducia, sconsigliando vivamente di chiedere aiuto a ChatGpt.

Il messaggio finale era diretto e potente: non credere di essere fatti male, sbagliati o falliti. Il sacerdote ha ribadito che il mondo non appartiene a chi è prepotente, ma a chi sa renderlo migliore. Ha sollecitato tutte le istituzioni impegnate nel processo educativo a non ignorare i segnali di disagio, le sopraffazioni e le diversità, chiamando a una maggiore consapevolezza collettiva per prevenire futuri tragedie simili.