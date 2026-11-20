L'enorme abete di 24 metri da Terranova di Pollino è arrivato a San Pietro. La cerimonia di accensione prevista per il 7 dicembre in diretta con Gubbio.

L'abete di Natale destinato ad abbellire la Piazza San Pietro a Città del Vaticano è finalmente giunto a destinazione nella mattina di venerdì 20 novembre. Questo esemplare monumentale proviene dal bosco di Cugno dell'Acero, situato nel territorio comunale di Terranova di Pollino, in provincia di Potenza. La scelta ricade su un albero di dimensioni straordinarie, selezionato all'interno dei confini del Parco nazionale del Pollino per la sua imponenza e maestosità naturale.

Dettagli Tecnici e Arrivo in Vaticano

Le specifiche tecniche di questo arboreto sono di notevole impatto visivo e logistico. L'albero raggiunge un'altezza di 24 metri e possiede un peso complessivo di circa 75 quintali. Dopo un trasporto eccezionale che ha richiesto complesse operazioni di movimentazione dalla Basilicata alla Capitale, il veicolo è riuscito a superare i piccoli contrattempi iniziali. Il caricamento è stato effettuato con le massime precauzioni per preservare l'integrità del tronco e della chioma durante il trasferimento su lunghe distanze.

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Una volta giunto nell'area vaticana, sono immediatamente cominciate le operazioni di allestimento sul posto. Le squadre tecniche hanno iniziato a lavorare per preparare la base di supporto e le strutture di fissaggio necessarie per stabilizzare un oggetto di tale massa. La procedura di messa in posa è stata eseguita con precisione cronometrica per garantire che tutto fosse pronto per le successive fasi di decorazione, che includono l'applicazione di luci e ornamenti tradizionali.

Simbolismo e Cerimonia di Accensione

La preparazione di questo albero non ha solo valore estetico, ma anche un forte significato simbolico per la tradizione italiana. La cerimonia ufficiale di accensione è fissata per il 7 dicembre alle ore 17:30. Questo momento rappresentativo segnerà l'apertura formale del periodo natalizio nella Città del Vaticano. La data è stata scelta per garantire una piena visibilità dell'evento e per coinvolgere il pubblico worldwide nelle celebrazioni liturgiche e culturali previste per l'epoca.

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Un elemento distintivo della cerimonia vaticana sarà la sincronizzazione tecnologica con un altro celebre simbolo natalizio italiano. L'illuminazione dell'abete di San Pietro avverrà in contemporanea esatta con quella del grande albero di Natale di Gubbio. Questa iniziativa congiunta ha l'obiettivo di unire simbolicamente due delle tradizioni più antiche e attese del paese, creando un ponte visivo tra il centro religioso e una delle capitali culturali del nord Italia.

Gestione Logistica e Prossimi Passi

La gestione di un albero di queste dimensioni richiede una pianificazione logistica accurata. Il percorso di trasporto è stato studiato per minimizzare i tempi di percorrenza e massimizzare la sicurezza del carico eccezionale. Le autorità competenti hanno collaborato per garantire che le strade attraversate da Potenza al Vaticano fossero libere dal traffico durante le operazioni di transito. Questo ha permesso di evitare ritardi significativi nonostante le dimensioni fuori norma del carico.

Ora che l'abete è saldamente piantato in Piazza San Pietro, l'attenzione si sposta sulla fase finale di abbellimento. Gli artigiani e gli architetti addetti alla decorazione lavoreranno per completare l'opera prima della data di apertura. I visitatori potranno ammirare l'albero nella sua gloria intera dopo le verifiche di sicurezza finali. L'evento del 7 dicembre promette di essere un momento di grande unione e celebrazione per milioni di persone.