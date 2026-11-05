Adelphi riassume Philip Roth: la nuova traduzione di Codignola e le polemiche su copertina e mercati

Adelphi acquisisce il catalogo Philip Roth da Einaudi. Nuova traduzione di Matteo Codignola e copertina di Eggleston generano dibattito tra critica letteraria e dinamiche editoriali.

La casa editrice Adelphi ha completato l'acquisizione dei diritti dell'intero catalogo di Philip Roth, precedentemente gestito da Einaudi, inserendo lo scrittore scomparso nel 2018 nel suo portafoglio letterario di riferimento. A guidare questa nuova fase editoriale è Matteo Codignola, traduttore che ha già curato alcune opere del cult author statunitense e che ora offre al pubblico una rilettura del romanzo vincitoriopremio Pulitzer 1998, intitolato Fabula. Questa operazione segna un cambiamento significativo nella distribuzione e nella percezione dell'opera di Roth nel mercato italiano, allontanandola dall'orbita storica di Einaudi per approdare nelle mani di Adelphi.

La nuova traduzione e il mercato dei libri usati

La reintroduzione di Fabula nelle librerie avviene con un nuovo apparato traduttivo che si distingue nettamente dallo storico lavoro di Vincenzo Mantovani. Mantovani, nato a Ferrara il 1934 e scomparso a Milano il 3 giugno 2023, era considerato dai molti lettori come la voce italiana ufficiale non solo di Roth, ma anche di autori quali Ernest Hemingway, Saul Bellow, Francis Scott Fitzgerald, Jack Kerouac, Harper Lee e Truman Capote. La sua traduzione era caratterizzata da un approccio formale e strettamente legato alla tradizione della lingua italiana. Al contrario, la versione di Codignola abbraccia uno stile più vicino alla letterarietà e ad un metodo sincopato, dal ritmo quasi jazzistico, che mira a rispecchiare fedelmente le sfumature stilistiche originali di Roth.

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Parallelamente all'uscita della nuova edizione, si sta verificando un fenomeno interessante sul mercato secondario dei testi. I titoli di Philip Roth pubblicati in precedenza da Einaudi sono attualmente scomparsi dagli scaffali delle librerie fisiche. Questa scarsità di disponibilità ha portato i collezionisti e i lettori affezionati a rivolgersi a piattaforme come Vinted o ai siti di vendita online di Feltrinelli. In questi canali, le copie usate della traduzione di Mantovani raggiungono prezzi elevati, arrivando a costare 80 euro per un singolo volume. Questo comportamento del mercato evidenzia come le strategie di vendita e la percezione di un'edizione possano influenzare drasticamente il valore commerciale dei libri anche dopo anni dalla loro prima pubblicazione.

Polemiche sulla copertina e strategia di marketing

Un altro aspetto centrale del lancio di Adelphi riguarda la scelta grafica per la copertina di Fabula. L'immagine raffigura una giovane donna dai lunghi capelli fulvi ed è un dettaglio fotografico di William Eggleston risalente al 1974. Questa selezione visiva ha scatenato un vivo dibattito critico. Molti osservatori hanno sostenuto che la fotografia, pur essendo di indiscutibile valore artistico e di grande impatto cromatico, non rappresenterebbe la compiutezza e la complessità simbolica del romanzo. L'opera di Eggleston appare luccicante e patinata, quasi simile a un dipinto preraffaellita di Dante Gabriel Rossetti, con la figura centrale che sventola denaro in una mano.

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Tale interpretazione grafica è stata messa in discussione in relazione alla trama del libro. Il protagonista Merry, figlia dello Svedese, incarna gradualmente un disfacimento fisico, estetico e metaforico dell'America, un tema centrale nell'opera di Roth descritta come una parabola tragica sull'innocenza americana e sul suo crollo. Alcuni critici ritengono che l'immagine vivace e brillante scelta da Adelphi sia più a favore del marketing editoriale, mirata a creare visibilità immediata sugli scaffali, piuttosto che a rispecchiare la disillusione narrativa. In un contesto in cui il tasso di lettura è basso, con il 57,1% della popolazione sopra i sei anni che dichiara di aver letto almeno un libro negli ultimi dodici mesi, la creazione di casi letterari e la strategia visiva diventano strumenti economici fondamentali per attrarre l'attenzione.

Il valore della lettura e le prospettive future

Nonostante le polemiche estetiche, la nuova traduzione si inserisce in una riflessione più ampia sul significato stesso della narrativa. Roth affermava che leggere romanzi è un piacere profondo e singolare, un'attività umana avvincente e misteriosa che non richiede maggiori giustificazioni morali o politiche di quante ne richieda il sesso. Questa posizione rimane attuale mentre Adelphi cerca di stabilire la propria autorità nella cura dell'eredità di Roth. La transizione da Einaudi a Adelphi non è solo un cambio di editore, ma un'operazione culturale che ridefinisce come l'opera di un autore così complesso venga presentata e consumata.

Le reazioni dei lettori si dividono tra l'apprezzamento per la freschezza della traduzione di Codignola e la nostalgia per la prosa più tradizionale di Mantovani. La disponibilità delle vecchie edizioni a prezzi premium su mercati alternativi dimostra che esiste una domanda solida e specifica per l'opera di Roth. Adelphi si trova ora a dover bilanciare le esigenze commerciali di visibilità immediata, rappresentate dalla copertina di Eggleston, con la profondità critica richiesta dall'opera di Fabula. La reazione del mercato a questa nuova edizione sarà un indicatore chiave della capacità di Adelphi di integrare Roth nel suo catalogo senza alienare la base di lettori storici formatasi attorno alle edizioni Einaudi.