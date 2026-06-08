Adescava online le amiche della figlia, 55enne accusato di pedofilia

Un 55enne è accusato di aver adescato almeno cinque minorenni, amiche della figlia, tramite TikTok e WhatsApp. L'indagine della Procura di Lecce è partita dalla denuncia di una 15enne. Rischiato il rinvio a giudizio.

Un uomo di 55 anni è accusato di aver adescato online almeno cinque minorenni, amiche della figlia, attraverso piattaforme come TikTok e WhatsApp. L'indagine, coordinata dalla Procura di Lecce, è partita nel giugno 2025 dopo la denuncia di una quindicenne, accompagnata dalla madre, che aveva ricevuto per settimane messaggi quotidiani dal 55enne, tra complimenti sul fisico, riferimenti affettuosi come "amore mio" e richieste di foto intime.

Durante le indagini, gli inquirenti hanno individuato contatti analoghi con altre quattro ragazzine, tra cui due tredicenni. A una delle quindicenni l'uomo avrebbe anche suggerito di non mostrare le chat a nessuno. L'uomo rischia il rinvio a giudizio per il reato di adescamento di minorenni. Le conversazioni, tutte con ragazze tra i 13 e i 15 anni, hanno evidenziato un modus operandi ripetuto basato su lusinghe e pressioni per ottenere immagini e incontri





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