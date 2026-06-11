Adolescenti e fragilità psicologiche durante le vacanze estive

Un articolo che spiega come gli adolescenti sperimentano ritmi tra sonno e veglia alterati, più tempo trascorso online e meno contatti sociali reali durante le vacanze estive. Inoltre, vengono descritti i segnali da prestare attenzione e le regole da seguire per aiutare genitori e caregiver a riconoscere precocemente eventuali situazioni di disagio.

Con la fine dell’anno scolastico e l’inizio delle vacanze estive , gli adolescenti sperimentano ritmi tra sonno e veglia alterati, più tempo trascorso online e meno contatti sociali reali.

Un insieme di fattori che, secondo gli specialisti dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, può favorire l’emergere o l’aggravarsi di fragilità psicologiche, soprattutto nei ragazzi più vulnerabili. Durante i mesi estivi, infatti, possono comparire o diventare più evidenti comportamenti associati al disagio emotivo come l’isolamento sociale, diete drastiche, allenamenti compulsivi e forte attenzione al peso e all’aspetto fisico, anche in vista della cosiddetta ‘prova costume’.

L’estate viene spesso associata a benessere e leggerezza, ma per alcuni adolescenti rappresenta un momento delicato. La chiusura delle scuole interrompe abitudini e relazioni quotidiane che per molti ragazzi svolgono una funzione protettiva. Allo stesso tempo aumenta l’esposizione ai social network, utilizzati spesso per riempire il tempo e contrastare la ‘noia’ di giornate meno scandite da impegni, così come ai modelli estetici irrealistici, con possibili ripercussioni sull’autostima e sul rapporto con il proprio corpo.

Studi internazionali evidenziano, inoltre, che durante i mesi estivi gli adolescenti trascorrono mediamente tra i 45 e i 55 minuti in più al giorno online rispetto al periodo scolastico. In Italia, in particolare, il 30% dei ragazzi tra i 12 e i 17 anni supera le 4 ore di connessione quotidiana. Insieme all’iperconnessione si registra una significativa alterazione del sonno: fino al 70-80% degli adolescenti sperimenta il cosiddetto ‘social jet-lag’, con addormentamento e risveglio spostati in avanti di ore.

Aumenta anche la pressione sull’immagine corporea: l’insoddisfazione per il proprio aspetto riguarda circa 3 adolescenti su 10 in Italia e l’esposizione ai social media amplifica il confronto con standard estetici poco realistici. In parallelo, si registra un incremento generalizzato, indipendentemente dalla stagione, dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione (Dna): all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, nell’arco di 5 anni, le diagnosi sono aumentate di oltre il 60%, in particolare tra i più giovani (+50% tra i bambini sotto i 10 anni e nella fascia 11-13 anni).

Per aiutare genitori e caregiver a riconoscere precocemente eventuali situazioni di disagio, gli esperti del Bambino Gesù riassumono i segnali a cui prestare particolare attenzione: cambiamenti improvvisi nelle abitudini alimentari, isolamento, irritabilità, alterazioni del sonno, ritiro sociale, attività fisica eccessiva, utilizzo prolungato dei dispositivi digitali soprattutto nelle ore notturne e ossessione per il peso corporeo o per il calcolo delle calorie.

Dai medici arriva poi anche un decalogo di regole da osservare nei mesi estivi: mantenere orari regolari di sonno anche durante le vacanze; limitare l’uso di smartphone e videogiochi nelle ore serali; evitare dispositivi digitali durante i pasti; favorire attività sportive e tempo all’aperto; prestare attenzione a cambiamenti improvvisi dell’alimentazione; non banalizzare o sottovalutare frasi negative ricorrenti sul proprio corpo; osservare eventuali segnali di isolamento sociale; incentivare relazioni e attività condivise offline; parlare con i ragazzi senza giudizio né atteggiamenti punitivi; chiedere supporto specialistico in presenza di segnali persistenti di disagio. Tagli e ustioni sul corpo a 11 anni.

Perché a Roma sempre più bambini e adolescenti diventano autolesionisti. Intervenire tempestivamente è fondamentale. Molti disturbi della sfera emotiva, che si riflettono anche sul rapporto con l’alimentazione, esordiscono proprio durante l’adolescenza e oggi in età sempre più precoce, come dimostrano i nostri dati. Possono manifestarsi inizialmente con segnali sfumati, che tuttavia è importante intercettare, soprattutto nei mesi in cui i ritmi quotidiani cambiano profondamente





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