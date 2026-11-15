Adolescenti hacker indagati a Bari: furto dati, clonazione carte e rischi esplosivi

Due ragazzi di 18 anni indagati dalla Polizia Postale di Bari per crimini informatici gravi, tra cui furto di identità, accesso abusivo a sistemi governativi e detenzione di manuali per ordigni esplosivi.

L'attenzione dell'opinione pubblica e delle autorità giudiziarie si è concentrata recentemente su un caso di elevata gravità riguardante il crimine informatico che ha visto coinvolti due adolescenti originari della Puglia.

I due ragazzi, che attualmente hanno diciotto anni di età ma che al momento della commissione dei fatti avevano appena quindici anni, sono stati segnalati dalla Procura dei Minorenni di Bari e sono al centro di un'inchiesta condotta con rigorosa precisione dalla Polizia Postale. Le indagini hanno portato alla luce una rete di attività illegali sofisticate e potenzialmente pericolose, che comprendono il furto di identità digitali, l'acquisizione illecita di dati sensibili, l'accesso non autorizzato a sistemi informativi protetti e la sottrazione di informazioni finanziarie critiche, tra cui i pin delle carte di credito, gli username e le password di numerose vittime.

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Compiti tecnici e video diffusi

Questa operazione di polizia ha messo in luce la profonda competenza tecnica dimostrata dai giovani indagati, la cui età li rende particolarmente vulnerabili ma anche particolarmente pericolosi nel panorama del cybercrime contemporaneo. Secondo quanto riferito dalla stampa locale e confermato dalle risultanze investigative, i due adolescenti non si sono limitati a rubare dati, ma hanno anche diffuso pubblicamente video tutorial che illustravano metodologie per utilizzare l'identità digitale di esponenti delle forze dell'ordine.

L'obiettivo di tali azioni sembrava essere quello di accedere indebitamente al portale notizie di reato del Ministero della Giustizia, ottenendo informazioni riservate o alterando la percezione pubblica della giustizia attraverso la falsificazione dell'identità di funzionari statali. Le accuse formali che gravano sui loro capi includono reati quali l'accesso abusivo a sistema informatico, la detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso, la diffusione di strumenti atti a danneggiare sistemi informatici, l'intercettazione illecita di comunicazioni telematiche, la sostituzione di persona, la frode informatica e la ricettazione.

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Tali reati, previsti dal codice penale italiano, riflettono la serietà e la complessità delle attività criminali attribuite ai due giovani hackers. Durante le perquisizioni eseguite sui computer e sugli altri dispositivi elettronici confiscati agli indagati, le autorità hanno rinvenuto un arsenale digitale di notevole preoccupazione. Tra i materiali recuperati figurano programmi progettati specificamente per rubare informazioni riservate, violare account social media come Facebook, intercettare numeri di telefono, indirizzi email e dati di carte di credito, nonché codici di sicurezza.

Istruzioni per ordigni e reclutamento

Inoltre, sono stati trovati manuali dettagliati che insegnano come clonare carte di credito, come accreditarsi in modo fraudolento su portali governativi e, fatto particolarmente allarmante, come preparare ordigni esplosivi artigianali. Si ritiene inoltre che i due ragazzi abbiano utilizzato questi strumenti per educare e formare nuovi hacker, creando una potenziale rete criminale in espansione.

La scoperta di tali materiali evidenzia non solo la pericolosità individuale dei soggetti, ma anche il rischio di radicalizzazione tecnologica e di diffusione di competenze criminali tra i giovani, sollecitando un urgente dibattito sulla prevenzione e sull'educazione digitale nelle scuole e nelle famiglie per contrastare questo fenomeno emergente che minaccia la sicurezza nazionale e la privacy dei cittadini.