Gaia De Rossi chiede l'adozione da Sarah Felberbaum opponendosi a Tamara Pisnoli. Il Tribunale di Roma valuta la volontà della ventunenne dopo un decennio di distacco.

La figlia di Daniele De Rossi, Gaia De Rossi, ha formalizzato la propria richiesta di essere adottata da Sarah Felberbaum durante l'audizione davanti al giudice della prima sezione civile del Tribunale di Roma, avvenuta il 2 ottobre scorso. La giovane ventunenne ha espresso con chiarezza la propria posizione, descrivendo un legame materno consolidato con l'attrice londinese e definendo la madre biologica Tamara Pisnoli come un ostacolo nato per dispetto e non per reale interesse verso la figlia.

La posizione di Gaia e la rottura con la madre biologica

Nei verbali dell'audizione, riportati in un articolo di Valeria Di Corrado, Gaia ha dichiarato di non mantenere più rapporti con Tamara Pisnoli da circa dieci anni. La ragazza ha specificato che la madre biologica si è costituita in giudizio esclusivamente per fare un dispetto, sottolineando come per lei esista una sola figura materna riconosciuta, ovvero Sarah Felberbaum. Questa dichiarazione evidenzia una frattura familiare profonda che non è stata sanata negli ultimi anni, isolando completamente la figura della madre biologica nella vita della giovane.

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Sarah Felberbaum, nota al grande pubblico per la fiction televisiva Ritorno a Rivombrosa, ha espresso pieno supporto alla richiesta di adozione. L'attrice, insieme a Daniele De Rossi, ha avviato questo percorso legale per formalizzare un rapporto affettivo che considera già esistente e solido. La presenza di Sarah in aula, accompagnata dall'avvocato Antonio Conte, esperto legale noto per aver seguito Francesco Totti nella causa di separazione da Ilary Blasi, testimonia la determination delle parti coinvolte nel rendere ufficiale il nuovo assetto familiare.

L'opposizione legale di Tamara Pisnoli e le sue motivazioni

L'udienza ha messo in luce anche le argomentazioni della difesa di Tamara Pisnoli, rappresentata dall'avvocato Simone Ciccotti. La donna contesta principalmente il fatto di non essere mai stata coinvolta nella decisione della figlia di rinunciare al rapporto con lei e di chiedere l'adozione da parte della nuova compagna del padre. Per la madre biologica, la questione non riguarda solo gli aspetti formali dell'adozione, ma investe direttamente la relazione ormai compromessa con Gaia da un decennio.

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Un ulteriore punto sollevato dalla difesa di Pisnoli riguarda la tutela patrimoniale degli altri figli minorenni di chi intende adottare. Secondo alcuni orientamenti giurisprudenziali, il procedimento deve garantire che l'adozione non comprometta i diritti economici e successori dei figli dell'adottante. Tuttavia, nel caso specifico di Sarah Felberbaum e Daniele De Rossi, la situazione presenta una particolarità: Olivia Rose, di dodici anni, e Noah, di dieci anni, sono già fratelli di sangue di Gaia, condividendo con lei lo stesso padre biologico.

Aspetti patrimoniali e prossima decisione del Tribunale

La difesa di Sarah Felberbaum ha evidenziato la difficoltà di identificare quali diritti concreti dei due bambini potrebbero essere pregiudicati dall'adozione, dato che condividono già lo stesso padre. Questo aspetto è emerso chiaramente durante l'udienza, sollevando interrogativi sul reale impatto economico della decisione. Il giudice civile, al termine della seconda udienza, non ha ancora assunto una decisione definitiva sulla richiesta di adozione, ma si è riservato di valutare se procedere con un'istruttoria più approfondita.

Il Tribunale di Roma dovrà quindi chiarire se sussistano tutte le condizioni per consentire a Sarah Felberbaum di diventare legalmente la madre adottiva di Gaia, considerando la volontà espressa dalla giovane, l'opposizione della madre biologica e le questioni giuridiche sollevate. Per Gaia, l'obiettivo è ottenere un riconoscimento legale di un legame che ritiene consolidato da tempo, separandosi definitivamente dal ruolo di figlia biologica di Tamara Pisnoli.