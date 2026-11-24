Tamara Pisnoli blocca l'adozione di Gaia De Rossi da parte di Sarah Felberbaum. Il Tribunale di Roma esamina i profili ereditari e le dinamiche familiari.

Gaia De Rossi, ventunenne figlia di Daniele De Rossi, ha avviato una procedura legale per essere adottata dalla moglie del padre, Sarah Felberbaum. L'udienza davanti al giudice civile della prima sezione a Roma ha evidenziato una netta opposizione da parte della madre biologica, Tamara Pisnoli, che ha negato il proprio consenso all'iniziativa.

Dettagli del Caso e Opposizione Legale

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, la giovane ha ribadito in una memoria scritta la propria volontà di diventare figlia adottiva dell'attrice. Tamara Pisnoli, sposata con Daniele De Rossi dal 2006 al 2009 e oggi coniuge dell'imprenditore Stefano Mezzaroma, ha confermato tramite il suo avvocato Simone Ciccotti di non voler acconsentire alla chiusura del procedimento di adozione.

Also read Adozione De Rossi-Felberbaum: Gaia chiede al giudice di diventare figlia di Sarah

La madre naturale ha sostenuto che l'adozione potrebbe ledere i diritti ereditari dei figli di Sarah Felberbaum. Di conseguenza, ha richiesto un approfondimento per verificare questa specifica questione legale. La decisione del giudice, pertanto, si è riservata dopo l'esame delle motivazioni presentate da entrambe le parti in causa.

Posizioni delle Parti e Contesto Familiare

Gaia De Rossi, che attualmente studia a New York, non ha lasciato spazio a dubbi sulla propria posizione emotiva e legale. La giovane ha dichiarato esplicitamente di non sentire la madre biologica da anni e ha definito l'opposizione di Pisnoli come un gesto volto a farle dispetto. Il suo obiettivo è ufficializzare un rapporto affettivo costruito nel tempo con la famiglia allargata.

Advertisement

Sarah Felberbaum e Daniele De Rossi, oggi allenatore del Genoa, stanno insieme dal 2011 e si sono sposati nel 2015. La coppia ha due figli, Olivia e Noah, di 12 e 10 anni, con i quali Gaia è cresciuta. L'iniziativa dell'adozione è partita dalla stessa ragazza, come raccontato dall'attrice, che ha accettato di seguito la richiesta, rispettando le procedure legali che prevedono la presentazione della domanda da parte dell'adoptante.

Impatto Reale e Prossimi Passi Giudiziari

La valutazione del Tribunale di Roma potrà essere influenzata dai profili personali delle due donne coinvolte. Sarah Felberbaum è un'attrice riconosciuta, candidata ai David di Donatello nel 2011 come miglior attrice protagonista per le sue partecipazioni in fiction su Mediaset e Rai. Il suo percorso è contrapposto ai trascorsi giudiziari di Tamara Pisnoli, accusata di reati risalenti al 2013.

Tamara Pisnoli ha già rivendicato la propria buona fede in passato, definendo le sue frequentazioni sbagliate come episodi lontani dalla sua vita attuale. Se il giudice deciderà di approfondire, potrebbe convocare un confronto diretto tra Gaia, Sarah Felberbaum (assistite dall'avvocato Antonio Conte) e la madre biologica. La decisione finale determinerà se la giovane acquisirà il cognome Felberbaum e i relativi diritti di successione o se la procedura verrà rimandata per ulteriori verifiche ereditarie.