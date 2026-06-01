Adriana Volpe festeggia 53 anni: la pace con Antonella Elia e Francesca Manzini tra canti e brindisi

La showgirl Adriana Volpe ha organizzato una festa per i suoi 53 anni a Roma, alla presenza di familiari, amici e pochi ex concorrenti del Grande Fratello. Durante la serata sono avvenute le riconciliazioni con Antonella Elia e Francesca Manzini, culminate con un bacio e un ballo sulle note di una canzone che era stata motivo di discordia. L'evento si è svolto in un'atmosfera intima e festosa, con la figlia Gisele al centro degli abbracci.

Adriana Volpe ha festeggiato i suoi 53 anni con una serata speciale in un locale di Roma , circondata dalla famiglia, dagli amici e da alcuni colleghi del mondo dello spettacolo.

L'evento ha visto la partecipazione di pochi ex compagni del Grande Fratello, con cui ha condiviso momenti significativi. Tra gli ospiti spiccavano Antonella Elia e Francesca Manzini, con le quali Adriana ha siglato una ritrovata intesa, simboleggiata anche da un bacio con l'Elia dopo un periodo di tensioni. La festa è stata animata da brindisi, musica e si è conclusa con il taglio della torta, mentre Adriana era abbracciata alla figlia Gisele sotto un suggestivo glicine.

L'outfit scelto dalla festeggiata era un abito bianco a fasce orizzontali dal design aderente. La serata ha rappresentato un momento di riconciliazione e allegria, lontano dalle polemiche del reality show





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