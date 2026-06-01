Adriana Volpe festeggia 53 anni: party esclusivo a Roma con pochi ex concorrenti del GF Vip 8

Adriana Volpe ha celebrato i suoi 53 anni in un locale romano. Alla festa erano presenti solo tre ex concorrenti del Grande Fratello Vip 8, mentre molti altri mancavano all'appello. Tra gli assenti anche personaggi noti come Alessandra Mussolini e Ibiza Altea, che ha comunque inviato gli auguri via social.

Quando si dice che il tempo sembra non passare. Adriana Volpe , ieri 31 maggio 2026, ha spento 53 candeline ma è più in forma che mai.

La conduttrice, reduce dal successo al Grande Fratello Vip 8, ieri ha festeggiato in un noto locale della Capitale. Quello che in molti hanno notato, però, è stata la presenza piuttosto esigua dei concorrenti del reality condotto da Ilary Blasi e terminato qualche settimana fa. Come mai? Non li ha invitati?

O sì, ma non potevano? O addirittura non hanno voluto? Intanto scopriamo chi è andato, dove ha festeggiato e i dettagli più interessanti sul party. I festeggiamenti sono tenuti ieri sera presso Profumo, noto locale romano in zona Roma Nord.

Per l'occasione Volpe ha scelto di indossare un vestito bianco con una lavorazione a fasce strutturate. Elegante, contemporaneo, un design aderente ma non volgare. Capelli lisci, tacchi e un make up semplice ma comunque d'effetto. Al collo una elegante collana con un cuoricino.

Tra gli invitati spiccano il noto volto tv Carmen Russo, gli amici di sempre Dario Costantini e Marco Profeta. E ancora altri personaggi dello spettacolo, tra cui Milena Miconi e Manila Nazzaro. Soltanto pochi i partecipanti del Grande Fratello Vip 8 presenti alla festa: Antonella Elia, Francesca Manzini e Lucia Ilardo. Assenti gli altri, a partire da Alessandra Mussolini.

Non c'erano neanche Dario Cassini, GionnyScandal, Blu Barbara Prezia, Nicolò Brigante, Paola Caruso, Marco Berry, Raimondo Todaro e Ibiza Altea. Quest'ultima però, insieme a Renato Biancardi, le ha fatto gli auguri pubblicamente su Instagram. Di seguito qualche immagine della festa, pubblicate sui social da Volpe e dagli invitati





Today_it / 🏆 12. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Adriana Volpe Grande Fratello Vip 8 Compleanno Festa Roma Profumo Ex Concorrenti Assenti Celebrità

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Travis Scott, un misterioso partner, tra i vip alla Champions League di PSG-Arsenal - I vip in tribuna al match di BudapestUna notte di gala tra i campioni d'Europa dell'ultima edizione e i nuovi campioni d'Inghilterra al cospetto della splendida cornice di Budapest. La star musicale Travis Scott è stato catturato mentre si recava al match, accompagnato da una donna misteriosa che alcuni identificano come la cantautrice sudafricana Tyla, anche se non è certo il caso. La notte è stata scandita da personalità influenti da ogni dove e da due campioni d'Europa che lottano per il primo posto. Nessuno può non aver notato tra i vip presenti il noto rapper Travis Scott, che si è kebersato in tribuna, e la sua misterioso compagna, che potrebbe essere la donna di cui si leggeva nelle notizie: Tyla

Read more »

Santanchè riparte dal «Twiga 2»: il party notturno con La Russa e vipIn Versilia apre lo stabilimento di lusso dell'ex ministra, due mesi dopo le dimissioni. Tra gli ospiti anche l'ex governatore ligure Toti

Read more »

Adriana Volpe compie 53 anni: la vita privata e la carriera della conduttriceLa conduttrice trentina festeggia il compleanno. Dalla modella alla regina del daytime, passando per il Grande Fratello Vip: ecco com'è la sua vita lontano dai riflettori.

Read more »

Brandt e Malen: le strade potrebbero incrociarsi di nuovo a RomaIl Borussia Dortmund sta valutando la possibilità di cedere il fantasista di Brema, Brandt, che rappresenta un'occasione interessante per la Roma che vorrebbe replicare i numeri da record della coppia di fratelli.

Read more »