Adriano Celentano critica Mediaset e GF Vip: 'Gioco sporco'

Adriano Celentano attacca il Grande Fratello Vip per le prove di Halloween, definendole disgustose. Mediaset risponde con Selvaggia Lucarelli.

Adriano Celentano ha scatenato un acceso dibattito pubblico criticando aspramente la conduzione del reality show Grande Fratello Vip. L'artista ha utilizzato i propri canali social per esprimere forte disapprovazione verso alcune prove organizzate durante la puntata dedicata alla festa di Halloween. La sua presa di posizione è stata immediata e diretta, colpendo nello specifico le dinamiche imposte dalla rete televisiva Mediaset.

Celentano condanna le prove di Halloween

Il cantante ha definito una specifica sfida presente nel programma come un gioco alquanto disgustoso. Questa valutazione negativa è nata osservando una staffetta in cui i concorrenti dovevano sfidarsi utilizzando palloncini e alimenti vari. La trasmissione, andata in onda in ritardo rispetto all'orario abituale, ha visto gli ospiti impegnati in attività che l'artista ha giudicato eccessive e poco dignitose. Il suo commento ha acceso i riflettori sulle scelte editoriali della rete.

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I dettagli shockanti della prova

Nella descrizione fornita su Instagram, Adriano Celentano ha raccontato scene che lo hanno portato a rabbrividire. Ha spiegato che la sfida iniziava attorno a un tavolo dove i partecipanti, senza usare le mani, dovevano passarsi di bocca in bocca oggetti diversi. Tra questi vi era un palloncino pieno d'acqua, seguito da una cipolla e da una mozzarella. Il tutto avveniva imbevuto dalla saliva di ciascuno dei concorrenti coinvolti nella gara.

La stoccata diretta a Mediaset

L'artista non si è limitato a criticare la singola prova, ma ha lanciato una frecciata contro l'emittente che trasmette il programma. Secondo Celentano, Mediaset costringe i concorrenti a partecipare a quello che lui definisce il gioco più sporco possibile. Ha sottolineato come la trasmissione non sarebbe male se non fosse per certi momenti specifici che alterano completamente la percezione del reality. La sua critica mira a denunciare ciò che considera una forzatura etica nella conduzione dello show.

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La replica di Selvaggia Lucarelli

Non ci si è fatti attendere le reazioni da parte di altre figure legate al mondo dello spettacolo. Selvaggia Lucarelli ha risposto direttamente alle dichiarazioni dell'artista con una battuta tagliente. Ha commentato la frase secondo cui il reality non sarebbe male se non fosse per certi aspetti, ricordando a Celentano la sua recente malattia. La giornalista ha fatto riferimento alla mononucleosi, suggerendo ironicamente che quella frase vale anche per la sua condizione di salute passata.

Impatto sul dibattito mediatico

La ricchezza di dettagli forniti dal cantante ha suscitato stupore e ilarità tra i follower e gli addetti ai lavori. La vicenda evidenzia come le scelte editoriali delle reti generaliste siano sotto costante scrutinio da parte del pubblico e degli opinionisti. Il caso del Grande Fratello Vip dimostra quanto sia sensibile il tema del rispetto della dignità dei partecipanti nei programmi di intrattenimento di massa. La polemica continuerà probabilmente a influenzare l'opinione pubblica nelle prossime settimane.