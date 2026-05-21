Adriano D’Orsi morto per un gelato, le analisi dei gusti e il video - Tragedia a casoria

Il ragazzo allergico alle proteine del latte è morto dopo aver mangiato il gelato. Il gelato verrà analizzato dai militari e i campioni verranno sottoposti ad analisi.

Adriano D'Orsi morto per un gelato, l' analisi dei gusti e il video. Il dolore degli amici: 'Il suo sorriso era contagioso'sul 16enne, allergico alle proteine del latte, morto dopo avere mangiato un gelato, i Nas hanno prelevato e analizzato i campioni di gelato della gelateria.

I militari hanno acquisito i campioni di tre gusti - limone, fragola e melone - che ora verranno sottoposti ad analisi. Il padre e la madre di Adriano sono difesi dall'avvocato Francesco Petruzzi che con una istanza ha chiesto ha chiesto, girato da un cronista, che, a suo parere, rappresenterebbe 'un elemento probatorio assolutamente utile, nonché di fondamentale e stringente necessità ai fini della corretta e completa ricostruzione della verità storica dei fatti'.

I funerali di Adriano saranno celebrati venerdì 22 maggio alle 15 al santuario di San Benedetto Abate a Casoria, dove si trova l'oratorio che frequentava. La sua risata era contagiosa, quando iniziava a ridere era impossibile non essere trascinati dalla sua allegria, ricordano gli amici





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