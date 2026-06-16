Adriano Pappalardo ricoverato, il figlio Laerte ringrazia il medico su Instagram. Emerge il nome di Andrea Natale, specialista della fibrillazione atriale

Il cantante e personaggio televisivo Adriano Pappalardo, 81 anni, è stato ricoverato al Policlinico Tor Vergata di Roma. La notizia arriva dal figlio Laerte, che su Instagram ha ringraziato il professor Andrea Natale per aver risolto un problema che affliggeva il padre. Natale è un noto specialista internazionale della fibrillazione atriale, il che fa ipotizzare un problema cardiaco. Non ci sono dettagli ufficiali sulla patologia, ma le parole del figlio suggeriscono un esito positivo. Pappalardo, nato nel 1945, è celebre per successi come Ricominciamo e per la partecipazione a molti programmi tv. Il suo messaggio ha rassicurato i fan. La notizia è stata accompagnata da una citazione dell'attore Alessandro Borghi su un progetto cinematografico in spagnolo.

" Adriano Pappalardo ricoverato al Policlinico Tor Vergata : il figlio Laerte ringrazia il cardiologo Andrea Natale su Instagram. Il cantante, 81 anni, avrebbe risolto un problema cardiaco, forse legato alla fibrillazione atriale .

Il messaggio del figlio rassicura i fan. Chi è Pappalardo: da Ricominciamo ai reality. Intanto Alessandro Borghi annuncia un film in spagnolo.

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Natale è un noto specialista internazionale della fibrillazione atriale, il che fa ipotizzare un problema cardiaco. Non ci sono dettagli ufficiali sulla patologia, ma le parole del figlio suggeriscono un esito positivo. Pappalardo, nato nel 1945, è celebre per successi come Ricominciamo e per la partecipazione a molti programmi tv. Il suo messaggio ha rassicurato i fan.

La notizia è stata accompagnata da una citazione dell'attore Alessandro Borghi su un progetto cinematografico in spagnolo.

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