Aer Lingus:inchiesta pilota bomba falsa Évreux

Inchiesta aperta dal procuratore francese Rémi Coutin sul pilota Aer Lingus che ha disobbedito. Bomba falsa a Dublino-Roma e scorta caccia.

Le autorità giudiziarie francesi hanno ufficialmente avviato un'inchiesta formale nei confronti del comandante di un velivolo della compagnia aerea Aer Lingus. L'episodio ha interessato un aereo partito dall'aeroporto di Dublino e diretto verso Roma, che è stato costretto a deviare le sue rotte per un atterraggio di emergenza presso la base militare di Évreux, situata in Normandia. Questa decisione critica è stata presa in seguito alla segnalazione di una presunta bomba a bordo, minaccia che le indagini successive hanno chiaramente individuato come falsa.

Disobbedienza pilota e scorta caccia

Secondo quanto riportato dal quotidiano francese Le Figaro e confermato dalla procura locale, la dinamica dell'incidente è stata caratterizzata da un iniziale rifiuto del pilota irlandese di eseguire l'ordine di atterrare immediatamente sulla base militare di Évreux. Il comandante aveva espresso la volontà di optare per un aeroporto civile tradizionale, preferendo questa struttura rispetto a quella a gestione militare, una scelta che ha innescato una rapida escalation nelle procedure di sicurezza aeronautica nel cielo francese.

Also read Allarme bomba anche oggi, volo Dublino-Roma: atterraggio d'emergenza a Evreux in Francia

La procura francese, guidata dal procuratore Rémi Coutin, ha dettagliato come questo rifiuto iniziale abbia obbligato le forze armate francesi a intervenire direttamente. Per garantire la sicurezza e forzare la conformità alle direttive di sicurezza aerea, sono stati dispiegati e fatti decollare due aerei da caccia per scortare il velivolo commerciale Aer Lingus fino alla base aerea 105, imponendo l'atterraggio forzato e la sicurezza della struttura militare.

Contesto del viaggio e numeri coinvolti

Al momento della segnalazione di pericolo, a bordo del velivolo Aer Lingus viaggiavano complessivamente 157 persone. Questo totale includeva 151 passeggeri a pagamento e sei membri dell'equipaggio di servizio, tutti diretti verso la capitale italiana dall'Irlanda. La presenza di un numero così elevato di persone a bordo ha reso la situazione di emergenza critica, giustificando la massima allerta da parte delle autorità di controllo del traffico aereo e delle forze di difesa nazionali.

Advertisement

Il velivolo, identificato come un Airbus A320, si è effettivamente posato presso la base di Évreux dopo l'orario delle 10:00 del mattino, completando la manovra di emergenza. L'atterraggio è avvenuto sotto la stretta sorveglianza delle forze dell'ordine e militari presenti, che hanno immediatamente preso il controllo della situazione per garantire la sicurezza di tutti i soggetti coinvolti nel volo di linea internazionale.

Procedura giudiziaria e dichiarazioni ufficiali

Il procuratore Rémi Coutin si è recato immediatamente alla base militare di Évreux per assumere il controllo delle indagini e chiarire ogni aspetto del comportamento tenuto dal comandante irlandese. Coutin ha dichiarato pubblicamente che il pilota sarà ascoltato in un'audizione libera, senza arresto preventivo immediato, e che successivamente valuterà se sia necessario disporre un eventuale stato di fermo o altre misure cautelari nei suoi confronti, in base agli esiti delle verifiche.

La procura sta esaminando se le azioni del pilota costituiscano una specifica infrazione al codice dei trasporti francese. Il procuratore ha sottolineato che il rifiuto di obbedire all'ordine di atterrare in un aeroporto militare, preferendo un aeroporto civile, rappresenta una violazione grave delle normative vigenti, specialmente in contesto di allarme terrorista o pericolo aereo.

Sicurezza passeggeri e verifiche successive

Dopo l'atterraggio forzato a Évreux, tutti i passeggeri sono scesi dall'aereo Aer Lingus. Sono stati sottoposti a controlli di sicurezza da parte dei gendarmi francesi per escludere qualsiasi rischio residuo o presenza di ordigni effettivi. Le verifiche hanno confermato la natura falsa della bomba segnalata, permettendo la successiva gestione dei passeggeri in aree sicure.

Advertisement

I passeggeri e l'equipaggio sono stati poi fatti salire su un bus diretto a una palestra situata all'interno della base aerea. Questa struttura è stata temporaneamente utilizzata come area di attesa e smistamento per garantire la sicurezza e il comfort delle persone coinvolte nell'incidente aereo, mentre procedevano le indagini ufficiali sulla condotta del pilota e sulle procedure di emergenza seguite dalle autorità francesi.