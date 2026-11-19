Due bombardieri strategici russi Tu-95 hanno sorvolato l'isola di Taiwan, entrando nella zona di difesa aerea locale. Il ministero della Difesa taiwanese conferma l'intercettazione mentre Vladimir Putin partecipa al vertice APEC in Cina.

Il ministero della Difesa di Taiwan ha confermato che due aerei militari russi modello Tu-95 hanno sorvolato la parte orientale dell'isola giovedì, dopo essersi avvicinati proveniendo da sud. Si tratta della seconda segnalazione di questo tipo di attività aerea russa nella settimana in corso. I velivoli hanno attraversato la zona di identificazione della difesa aerea (ADIZ) di Taiwan, per poi uscire dallo spazio aereo circostante l'isola dirigendosi verso nord-est, vicino alla città portuale di Keelung.

Intercettazione e monitoraggio delle forze armate taianesi

Le autorità militari taianesi hanno pubblicato un'immagine di uno dei bombardieri, affermando che la fotografia è stata scattata da un caccia F-16 taiwanese durante le operazioni di intercettazione. Le forze armate di Taiwan hanno utilizzato sistemi integrati di intelligence, sorveglianza e ricognizione per monitorare l'intero percorso degli aerei russi. Il ministero ha precisato che i militari hanno reagito in modo appropriato alle manovre dei velivoli strategici russi, mantenendo una costante vigilanza sullo spazio aereo regionale.

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Contesto geopolitico del vertice APEC di Shenzhen

Queste attività aeree si verificano mentre il presidente russo Vladimir Putin si trova a Shenzhen, in Cina, per partecipare al vertice dell'APEC. Durante la sua permanenza in territorio cinese, Putin dovrebbe tenere un incontro trilaterale con il presidente cinese Xi Jinping e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. La presenza dei leader mondiali in questo forum economico internazionale ha ulteriormente accentuato l'attenzione internazionale sulle dinamiche strategiche della regione asiatica e sui movimenti delle flotte aeree militari.

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Ripetizione delle attività e coinvolgimento del Giappone

Questa non è la prima manifestazione di interesse dei velivoli russi nella zona in pochi giorni. Taiwan aveva annunciato martedì che due aerei militari russi avevano volato in direzione sud lungo la costa orientale dell'isola. Anche il Giappone ha segnalato la stessa attività in quella data e ha pubblicato una mappa dettagliata che mostrava gli aerei in volo lungo la costa orientale di Taiwan. La sequenza di eventi evidenzia un pattern di operazioni strategiche che interessa simultaneamente più paesi della regione del Pacifico occidentale.

Posizioni diplomatiche e presenza militare cinese

Le forze armate cinesi operano quotidianamente nelle acque e nello spazio aereo intorno a Taiwan, una situazione che definisce il contesto di sicurezza locale. La Cina considera Taiwan parte integrante del proprio territorio nazionale, una posizione che la Russia ha ripetutamente sostenuto a livello diplomatico negli anni. Il governo di Taiwan respinge le rivendicazioni di sovranità di Pechino, affermando con fermezza che solo il popolo dell'isola ha il diritto di decidere del proprio futuro politico e della propria identità statale. Questa divergenza fondamentale continua a essere un punto focale delle relazioni internazionali nell'Asia-Pacifico.