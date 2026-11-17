Mosca invia velivoli militari vicino a Taiwan e Giappone. Protesta di Tokyo e monitoraggio taiwanese anticipano l'arrivo di Putin per il summit APEC in Cina.

Il governo di Taipei e le autorità di Tokyo hanno riferito di violazioni dello spazio aereo da parte di aerei militari russi nelle rispettive zone, segnando una significativa escalation nelle manovre militari nell'Asia-Pacifico. Il Ministero della Difesa di Taiwan ha confermato di aver individuato due velivoli militari russi al largo della costa orientale martedì, mentre il Giappone ha formulato una formale protesta diplomatica a Mosca per la stessa vicenda.

Questi avvenimenti si collocano nel contesto dell'imminente arrivo del presidente russo Vladimir Putin a Shenzhen, nel sud della Cina, previsto per le prime ore di mercoledì. La visita si inserisce nella settimana dedicata al vertice dell'Organizzazione per la cooperazione economica Asia-Pacifico, un evento di primaria importanza per la diplomazia internazionale nella regione. La presenza di Putin in questa sede sottolinea l'importanza che Mosca attribuisce alle relazioni con Pechino, dato che Cina e Russia mantengono stretti legami sia diplomatici che militari.

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Dettagli operativi e monitoraggio taiwanese

Secondo un comunicato del Ministero della Difesa di Taiwan, i velivoli russi, la cui specifica tipologia non è stata identificata con precisione, hanno volato attraverso lo spazio aereo situato a est dell'isola. Successivamente, hanno lasciato la zona di identificazione della difesa aerea della Taiwan nella parte meridionale della contea orientale di Taitung. Le autorità taiwanesi hanno utilizzato sistemi congiunti di intelligence, sorveglianza e ricognizione per monitorare attentamente l'attività dei velivoli durante tutta la fase del sorvolo.

Il ministero ha affermato di aver risposto in modo appropriato alla presenza dei velivoli, pur senza fornire ulteriori dettagli sulle specifiche misure adottate. Questo tipo di monitoraggio è diventato routine nel corso degli ultimi sei anni, poiché la Cina, che considera Taiwan come parte del suo territorio, ha intensificato la pressione sostenendo le proprie rivendicazioni territoriali. Nel 2023, ad esempio, Taiwan aveva già segnalato la presenza di due navi da guerra russe al largo della sua costa orientale, inviando a loro volta aerei e navi per il monitoraggio.

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Reazione giapponese e proteste ufficiali

In Giappone, la crisi è stata gestita con una risposta diplomatica decisa e immediata. Il segretario capo del Gabinetto, Minoru Kihara, ha dichiarato che il Giappone ha presentato una protesta ufficiale alla Russia dopo che due velivoli, ritenuti russi, hanno violato il proprio spazio aereo al largo dell'isola di Okinoshima. Questa località è situata nella prefettura di Fukuoka, nella parte sud-occidentale del Giappone, rappresentando un punto strategico vicino alle acque territoriali giapponesi.

Kihara ha definito la violazione dello spazio aereo giapponese da parte degli aerei russi come una grave violazione della sovranità nazionale. Ha sottolineato che la minaccia alla sicurezza rappresentata da tali azioni era inaccettabile. Le Forze di autodifesa del Giappone hanno dispiegato aerei da caccia e adottato diverse misure di risposta, tra cui l'emissione di avvisi e notifiche ufficiali. I velivoli sospetti sono stati successivamente confermati aver transitato attraverso lo Stretto di Tsushima, passando tra l'isola di Yonaguni e Taiwan prima di dirigersi verso l'Oceano Pacifico.

Analisi strategica e implicazioni regionali

Ben Lewis, fondatore della piattaforma di dati open-source PLATracker, ha offerto un'analisi dettagliata delle motivazioni dietro queste mosse. Lewis ha descritto la situazione come una manovra di pressione multiplica, indicando che Putin potrebbe cercare di esercitare pressioni su Tokyo, segnalare sostegno a Pechino sulla questione taiwanese e dimostrare la capacità della Russia di operare nell'Asia orientale nonostante i recenti insuccessi in Ucraina.

La presenza di velivoli russi in questa regione non è isolata. Oltre agli aerei non identificati presso Taiwan e Giappone, Lewis e altri osservatori hanno notato che due bombardieri a lungo raggio Tu-95 e due aerei da trasporto Il-76 sono atterrati a Danang, nel centro del Vietnam, martedì. Questa è una visita rara che evidenzia la volontà russa di mantenere una presenza visibile nella regione. Il Tu-95 è un progetto dell'era della Guerra Fredda, con alcune versioni capaci di trasportare armi nucleari, mentre altre sono impiegate per sorveglianza e ricognizione a lungo raggio.

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Contesto storico e prossimi sviluppi

L'ultima violazione confermata dello spazio aereo giapponese da parte di aerei russi si era verificata a settembre 2024 al largo dell'isola di Rebun, vicino all'isola di Hokkaido nella parte settentrionale del Giappone. Il Ministero della Difesa giapponese ha emesso una mappa che mostra la rotta dei velivoli verso est di Taiwan e in direzione sud, implicando che si trattasse degli stessi velivoli individuati successivamente da Taipei. L'isola di Yonaguni, punto di passaggio cruciale, si trova a circa 100 chilometri a est dell'isola governata democraticamente, rendendola il territorio giapponese più vicino a Taiwan.

Questi sviluppi anticipano direttamente l'arrivo di Vladimir Putin a Shenzhen per il summit APEC. La coincidenza temporale tra queste violazioni aeree e la visita del presidente russo suggerisce una coordinazione strategica per testare le risposte delle nazioni limitrofe e rafforzare il fronte orientale di Mosco. La situazione rimane sotto stretta osservazione da parte delle difese aeree di Taiwan e Giappone, che hanno confermato la propria capacità di risposta rapida in caso di future intrusioni.