Aereo da addestramento precipita nel Comasco, due feriti in codice rosso

Un aereo biposto utilizzato per l'addestramento dei piloti è caduto in una zona verde ad Appiano Gentile, senza coinvolgere abitazioni. A bordo un istruttore e un allievo, trasportati in condizioni gravissime al Niguarda di Milano. Indagini in corso per chiarire le cause dell'incidente.
Un aereo monoposto da addestramento è precipitato in una zona verde nel territorio di Appiano Gentile , in provincia di Como, alle prime ore del pomeriggio.
L'incidente è avvenuto intorno alle 15:00, quando il velivolo, decollato dall'aeroporto di Albenga nel Savonese, era diretto verso l'aeroporto di Locarno, in Ticino. A bordo c'era un istruttore e un allievo pilota, entrambi rimasti feriti in modo grave. Le loro condizioni sono state giudicate gravissime, tanto che sono stati trasportati in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano. L'aereo è caduto in un'area verde, evitando danni a case o altre persone.
Sul luogo dell'incidente sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, le ambulanze da Appiano Gentile e Lomazzo, l'elisoccorso di Sondrio e i carabinieri della Compagnia di Cantù, che hanno messo in sicurezza la zona e avviato le indagini per chiarire le cause della caduta. Le autorità competenti stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell'evento, che al momento non sembra aver coinvolto altri velivoli o fattori esterni.
La notizia ha suscitato preoccupazione nella comunità locale, soprattutto per la vicinanza del luogo della caduta a zone abitate. Il traffico aereo nella zona è stato temporaneamente interrotto per consentire le operazioni di soccorso e le verifiche tecniche. I rilievi sono ancora in corso e non si esclude la possibilità di ulteriori sviluppi nelle prossime ore
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