Aereo proveniente dalla Germania intercettato da caccia eurofighter

Due caccia eurofighter dell'Aeronautica militare hanno intercettato un aereo civile privato proveniente dalla Germania nel pomeriggio di ieri, martedì 9 giugno, nei cieli tra la Toscana e le Marche.

Un aereo proveniente dalla Germania, che non rispondeva alla radio, è stato intercettato da due caccia eurofighter dell'Aeronautica militare nel pomeriggio di ieri, martedì 9 giugno, nei cieli tra la Toscana e le Marche .

I due eurofighter sono decollati poco prima delle 18:30 dalla base aerea di Grosseto a seguito di un ordine di 'scramble', il termine tecnico usato per definire un decollo immediato disposto dal Combined air operations centre (Caoc) della Nato di Torrejón, in Spagna. L'intervento si è reso necessario per identificare un velivolo civile privato, un P-180 proveniente dalla Germania, per il quale era stata richiesta una verifica a causa della perdita del contatto radio con gli enti preposti alla gestione del traffico aereo.

I due caccia hanno raggiunto l'aeromobile assegnato nell'area di Ancona, hanno effettuato le procedure previste per l'identificazione visiva per poi constatare il corretto ripristino delle comunicazioni radio. A seguire, i due velivoli hanno fatto rientro presso la base sede del 4° stormo. L'intercettazione è stata eseguita in collaborazione con il Combined air operations centre (Caoc) della Nato di Torrejón, in Spagna, che aveva emesso l'ordine di 'scramble' per identificare l'aereo civile privato.

La verifica è stata effettuata per garantire la sicurezza del traffico aereo e per evitare possibili incidenti. I due eurofighter sono stati equipaggiati con i sistemi di identificazione e comunicazione necessari per effettuare l'intercettazione. La procedura di intercettazione è stata eseguita in modo sicuro e efficiente, garantendo la protezione della zona di volo e la sicurezza degli aerei presenti.

L'Aeronautica militare ha assicurato che l'intercettazione sia stata eseguita in modo rispettoso dei diritti dei cittadini e che non ci siano stati incidenti o danni causati durante l'operazione





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