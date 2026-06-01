Aereo ultraleggero atterra d'emergenza sul fiume Brenta, pilota illeso

Un aereo ultraleggero è stato costretto all'atterraggio d'emergenza sul lembo di terra del fiume Brenta, nel comune di Fontaniva. Il pilota, unico occupante a bordo, è rimasto illeso grazie all'intervento delle squadre di soccorso giunte sul posto.

Un aereo ultraleggero è stato costretto all' atterraggio d'emergenza sul lembo di terra del fiume Brenta, nel comune di Fontaniva . Il pilota, unico occupante a bordo, è rimasto illeso grazie all'intervento delle squadre di soccorso giunte sul posto.

Il velivolo è stato recuperato con l'aiuto dell'elicottero del Reparto Volo di Venezia. La notizia è stata eclissata da altri eventi, tra cui la morte di una bambina di due anni, Beatrice, a causa di botte inflitte dalla madre e dal compagno. La madre e il compagno della bambina sono stati arrestati e rischiano fino a 24 anni di reclusione.

Altre notizie di cronaca includono l'arresto di Manuel Iannuzzi, il compagno della madre di Beatrice, e la condanna di Moussa Sangare all'ergastolo per l'omicidio di Sharon. Inoltre, è stato reso noto che la procura ha chiuso l'indagine sull'omicidio di una donna, Chiara Poggi, e che il suo assassino non è stato identificato.

La notizia è stata accompagnata da altre notizie di cronaca, tra cui l'arresto di un minorenne accusato di guidare in stato di ebbrezza e di aver causato la morte di un ragazzo di 17 anni. Infine, è stato reso noto che il climber 32enne Sinner è morto in un incidente sulle rocce mentre era in cordata con il suo compagno





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