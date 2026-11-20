L'aeroporto di Genova è stato chiuso per due ore dopo l'avvistamento di droni. Volare senza autorizzazione Enac vicino a uno scalo è reato penale.

Lo scalo dell'aeroporto di Genova è rimasto chiuso per due ore, dalle 20 alle 22, dopo la segnalazione di alcuni droni nello spazio aereo circostante. L'interdizione al volo è stata disposta in via precauzionale, con il blocco immediato di tutte le attività in pista. Il caso è stato reso noto nella serata in cui si è verificato l'allarme, mentre la polizia è intervenuta sul posto.

La chiusura dell'aeroporto di Genova è stata una misura di prevenzione decisa dopo la segnalazione dell'attività di velivoli senza pilota vicino alle piste. Il主 scalo ligure è stato fermato per tutta la durata dell'allarme, con conseguenze immediate sulla regolarità dei voli in partenza e in arrivo.

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Droni avvistati a est e a ovest dello scalo

Secondo quanto riportato, l'attività di droni è stata riscontrata a est e a ovest dello scalo, con un numero stimato di circa quattro o cinque apparecchi. Ad avvistarli è stata la torre di controllo, il cui personale ha segnalato la presenza dei velivoli nello spazio aereo attorno all'aeroporto.

Al momento non è stata identificata la natura dei velivoli che avrebbero invaso lo spazio aereo di Genova. Non sono stati forniti elementi che permettano di stabilire chi li stesse manovrando, né a quale scopo, e questo resta un punto aperto della vicenda.

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Ruolo della torre di controllo e stop alle piste

La torre di controllo dell'aeroporto di Genova ha avuto un ruolo decisivo nel far scattare il blocco delle operazioni. Dopo l'avvistamento, l'interdizione al volo è stata applicata in modo immediato, fermando tutte le attività in pista per ragioni di sicurezza.

L'autorità giudiziaria è stata informata del caso, come previsto quando si verifica una possibile violazione legata all'uso di droni in prossimità di un aeroporto. La presenza della polizia sul posto ha accompagnato la fase di verifica, fino al rientro dell'allarme.

Durante la sospensione dei voli, un aereo di Ita Airways pronto a decollare verso Roma Fiumicino era stato inizialmente cancellato e tutti i passeggeri erano stati fatti sbarcare. Poco dopo le 22, però, le operazioni sono state ripristinate e il velivolo è finalmente decollato per la capitale.

Precedenti in Italia e norme sui droni vicino agli aeroporti

Episodi di questo tipo hanno interessato nell'ultimo periodo diversi grandi hub europei, segno di un fenomeno che riguarda più scali del continente. In Italia, però, l'ultimo caso simile risale all'aprile 2019 e ha coinvolto lo scalo di Milano Malpensa, un precedente che rende la vicenda genovese un nuovo richiamo alla sicurezza degli aeroporti.

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Il quadro normativo è chiaro: in Italia far volare un drone nei pressi di un aeroporto senza una specifica autorizzazione dell'Enac, l'Ente nazionale per l'aviazione civile, è un reato penale. La violazione è punita con l'arresto e con pesanti multe, e il rispetto delle regole resta la condizione necessaria per chi utilizza questi apparecchi vicino alle aree di volo.