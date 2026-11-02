L'Afder Germania ricalibra la sua visione europea dopo la vittoria in Sassonia-Anhalt, spostandosi dall'uscita dall'euro verso riforme interne per accedere al governo nazionale.

BERLINO, 2 novembre (Reuters) - L'Alternative for Germany, fondata oltre un decennio fa in opposizione alla gestione dell' Unione Europea della crisi dell'euro, sta ricalibrando la sua visione per il continente man mano che il partito e i suoi alleati di destra all'estero guadagnano influenza. Dopo una vittoria storica nelle elezioni regionali in Sassonia-Anhalt a settembre, il partito attualmente più popolare nei sondaggi nazionali tedeschi sembra essere più vicino che mai a entrare nel governo a livello nazionale prima della fine del decennio.

Questa prospettiva sta stimolando un dibattito su come bilanciare un'identità anti-sistema con la necessità di apparire come partner credibili per potenziali alleati sia a livello domestico che internazionale. Fondata nel 2013 in mezzo alla rabbia per i salvataggi degli stati membri dell'area euro fortemente indebitati, l'Afder Germania ha iniziato la sua vita come un movimento opposto alla moneta comune.

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Strategia Politica e Riforme UE

Mentre in seguito ha ampliato le sue critiche fino all'Unione Europea stessa, il partito ha guadagnato trazione soprattutto con la sua opposizione all'immigrazione, una linea che gli avversari, e l'agenzia di intelligence domestica, dicono si avvicini pericolosamente al suprematismo e alla xenofobia che hanno segnato il passato recente della Germania. L'Afder Germania respinge le accuse di estremismo e molti membri sostengono ora che l'accettazione crescente di opinioni più radicali di estrema destra e l'influenza crescente di partiti simili in altre parti d'Europa rendano più produttiva la riforma del blocco dall'interno piuttosto che abbandonarlo del tutto.

Il deputato nazionale dell'Afder Germania Sebastian Muenzenmaier ha dichiarato che mai dalla fine della Seconda Guerra Mondiale le prospettive per riformare l'UE in linea con la loro visione sono state migliori. Tuttavia, l'obiettivo di abbandonare l'euro, caro a molti dei fondatori e dei primi sostenitori dell'Afder Germania, si è rivelato più difficile da affrontare.

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Nuovo Patto Europeo e Alleanze

I membri più giovani, come Jean-Pascal Hohm, ventinovenne capo della gioventù del partito Generation Deutschland, sostengono che posizioni rigide sull'Europa potrebbero complicare la strada più realistica verso il potere federale per l'Afder Germania: una futura cooperazione con i conservatori della CDU del cancelliere Friedrich Merz, che attualmente escludono qualsiasi alleanza. Il mese scorso, la co-leader dell'Afder Germania Alice Weidel ha presentato un documento strategico al Parlamento Europeo a Strasburgo su un Nuovo Patto per l'Europa insieme ad alleati del raggruppamento Europa delle Nazioni Sovrane.

Il documento sposta l'enfasi dall'abbandono della zona euro e dell'Unione Europea, concentrandosi invece sulla rinegoziazione dei trattati per stabilire un'unione più sciolta. Propone un meccanismo di opzione per i membri che rifiutano politiche comuni sulla spesa per la difesa o sull'immigrazione, nonché un'attuazione più rigorosa delle regole di bilancio, lasciando aperta la possibilità di mantenere l'euro.

Analogie Internazionali e Prospettive

Qualora i tentativi di riforma fallissero, il documento suggerisce che la questione del futuro orientamento europeo della Germania sarebbe decisa da referendum. Weidel ha detto ai giornalisti che l'Afder Germania e l'ESN sostengono un'unione europea, una Europa delle patrie, ma ha rifiutato di dire se volesse ancora che la Germania lasciasse la zona euro o l'Unione Europea.

Mettersi da parte la sua opposizione, l'Afder Germania seguirebbe un percorso già battuto da partiti di estrema destra che hanno avuto successo in altre parti della zona euro. Il Rassemblement National francese ha a lungocampagna per abbandonare l'euro ma ha gradualmente abbandonato quella richiesta sotto Marine Le Pen per cercare di ampliare il proprio appeal, ed è ora favorito per vincere le prossime elezioni presidenziali.

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In Italia, il Primo Ministro Giorgia Meloni ha contenuto la sua retorica euroscettica dal suo ingresso in carica, scegliendo di perseguire i suoi obiettivi dall'interno dell'UE. Più vicino a casa, il Partito della Libertà austriaco, che ha stretti legami con l'Afder Germania, ha rinunciato alla maggior parte delle sue posizioni anti-europee sulla strada verso una quota di potere nelle coalizioni di governo nazionali.

Wolfgang Schroeder, professore di scienze politiche all'Università di Kassel, ha dichiarato che l'Austria serve da modello per l'Afder Germania e che probabilmente è solo una questione di tempo prima che il partito abbandoni queste posizioni. Ha aggiunto di non pensare che questo innescerebbe resistenza significativa. L'economia tedesca è così intrecciata con il mercato globale e guidata dalle esportazioni che lasciare l'UE o l'euro sarebbe un disastro, secondo Schroeder, che ha avvertito che un movimento autarchico come quello sviluppato da Hitler nel 1933 è virtualmente impossibile sotto queste condizioni senza rischiare il collasso dell'intera economia nazionale.