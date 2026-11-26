Francesco, ex cestista di Campobasso, conquista il premio da 60mila euro in Affari Tuoi. La sua storia d'amore nata grazie alla cucina e la sua decisione finale nel gioco.

Francesco, concorrente originario di Campobasso e ex cestista, ha trionfato nel programma televisivo Affari Tuoi portando a casa il montepremi di 60mila euro. La sua partecipazione si è distinta non solo per la freddezza mostrata durante le fasi finali del gioco, ma anche per l'aneddoto personale rivelato durante la trasmissione. Un amore nato grazie a un piatto di pasta e patate ha caratterizzato la sua storia privata, dimostrando come le sue doti in cucina abbiano giocato un ruolo fondamentale nella conquista della moglie.

Storia d'Amore e Cucina: Il Ruolo della Pasta

Francesco ha raccontato ai telespettatori e al pubblico presente come ha incontrato la donna della sua vita. Il colpo di fulmine è avvenuto in un locale dove alcuni amici lo avevano portato. Per poter rivedere la sua future compagna e avere l'opportunità di parlarle ancora, ha iniziato a ordinare da quel preciso locale ogni singolo giorno. Questa costanza ha permesso di trovare il coraggio necessario per dichiararsi ufficialmente. Da quel momento, la coppia non si è più lasciata, consolidando un legame che ora supporta Francesco anche nelle sfide professionali.

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La Partita: Difesa del Podio e Strategia

Durante la competizione, Francesco ha difeso con fermezza la sua posizione sul podio nelle prime fasi. Ha rifiutato con successo offerte importanti pari a 38.000 euro e successivamente 46.000 euro, mostrando una grande capacità di resistenza psicologica. La gara è entrata in una fase critica quando la moglie Carla ha chiamato dall'esterno. In quel momento cruciale, Francesco ha lasciato il mazzo numero 4, che conteneva 50.000 euro, per optare invece per il mazzo numero 19.

Il Simbolismo del Numero 19 e la Caduta

La scelta del mazzo numero 19 non è stata casuale, ma dettata da un profondo significato personale. Per Francesco, quel numero rappresenta il suo storico numero di maglia ai tempi della pallacanestro, lo sport che ha praticato prima di diventare concorrente televisivo. Nonostante la scelta romantica e simbolica, il passo falso ha avuto conseguenze immediate sul montepremi. La discesa dell'offerta è scesa a 35.000 euro, una riduzione significativa rispetto alle cifre iniziali che aveva difeso con successo.

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La Decisione Finale: Accettare o Rischia

Nonostante la perdita di valore, Francesco, spinto dalla moglie, ha deciso di tritare l'assegno e continuare a giocare. Erano rimasti soltanto i 200.000 euro e il personaggio "Tommasino" nel mazzo. Dopo aver detto no prima a 46.000 euro e poi a 50.000 euro, Francesco si è trovato davanti all'ultima offerta. Ha finto per qualche istante di voler rischiare fino all'ultimo tiro, creando suspense per il pubblico. Alla fine, ha accettato la proposta del Dottore.

Il Risultato: Una Mossa Perfetta

L'accettazione della proposta finale si è rivelata una mossa perfetta. La decisione di chiudere la partita ha permesso a Francesco di assicurarsi il montepremi finale. Nel pazzo numero 19, proprio quello scelto per il suo valore sentimentale, c'era il personaggio Tommasino. Questa combinazione di strategia, emozione e un po' di fortuna ha permesso all'ex cestista di Campobasso di concludere la sua avventura vincendo la somma di 60mila euro, dimostrando che a volte le scelte basate sui sentimenti possono portare a risultati inaspettati e vantaggiosi.