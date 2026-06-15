Affidamento in prova per l'ex contabile condannato per omicidio: può dimostrare la sua innocenza

Un ex detenuto modello ottiene l'affidamento in prova ai servizi sociali dopo quasi 16 anni di carcere per l'omicidio della fidanzata. L'uomo, sostenuto dalla sua difesa, punta alla revisione del processo per dimostrare la propria innocenza.

Sarà libero solo quando avrà finito di scontare la pena tra un paio d'anni, tenendo conto anche dei benefici della liberazione anticipata accumulati nel suo percorso da detenuto modello, per come risulta dalle relazioni dell'equipe di Bollate.

Da tre giorni, però, non deve più tornare in carcere nemmeno la sera e per lui questo è sicuramente un nuovo inizio, perché può vivere con più serenità tra lavoro e affetti, come già faceva nell'ultimo anno, anche se poi doveva rientrare dietro le sbarre a dormire. Il pensiero fisso di questo ex bocconiano e contabile resta quello di vedere cancellata quella condanna a 16 anni, che ha quasi finito di espiare, per poter dimostrare a tutti di essere innocente.

Lo ha detto con tono pacato e fermo davanti al Tribunale di Sorveglianza di Milano nell'udienza del 12 giugno 2026. Di fronte a quei giudici che poi lo hanno scarcerato concedendogli l'affidamento in prova ai servizi sociali, a cui aveva dato parere favorevole anche la sostituta pg Valeria Marino. Un procedimento, quello sull'esecuzione pena, del tutto slegato da quello di revisione che deve ancora partire.

L'ex bocconiano e contabile, però, rispondendo a poche domande dei magistrati ha fatto riferimento pure al lavoro della sua difesa, da lui condiviso con lo studio in prima persona degli atti della nuova inchiesta pavese, per arrivare a depositare l'istanza alla Corte d'Appello di Brescia, con cui punta a spazzare via la condanna del 2015 per l'omicidio della fidanzata. Sempio senza stipendio da due mesi, l'avvocato ha dichiarato: Ci paga solo i rimborsi.

In pausa dal lavoro per sfuggire ai media, la sua è una storia di ostinata ricerca della verità. La difesa ha lavorato senza sosta, analizzando ogni dettaglio della nuova inchiesta di Pavia, che secondo loro smentirebbe le prove su cui si basava la condanna. L'obiettivo ora è ottenere la revisione del processo, nella speranza di dimostrare definitivamente la propria innocenza.

Intanto, la libertà condizionata gli consente di riprendere una vita quasi normale, tra il lavoro e la famiglia, ma l'ombra dell'accusa di omicidio continua a pesare. La comunità giudiziaria segue con attenzione questo caso, che potrebbe rappresentare un precedente importante in tema di errori giudiziari. Nel frattempo, l'ex contabile si gode i primi passi di una libertà ritrovata, ma con la mente sempre rivolta a quel verdetto che considera ingiusto





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