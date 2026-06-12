Affidamento in prova per Stasi: il Tribunale di Sorveglianza di Milano concede i servizi sociali

Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha disposto l'affidamento in prova ai servizi sociali per Stasi, condannato per l'omicidio di Chiara Poggi. La decisione, con parere favorevole della Procura generale, segna un ulteriore passo nel percorso esecutivo della pena, spostandolo dalla semi-libertà a una misura alternativa che prevede la liberazione vigilata. La scelta riguarda l'esecuzione della pena e non influenza la condanna definitiva, suscitando reazioni contrastanti nel dibattito pubblico italiano.

Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha accolto la richiesta della difesa, con parere favorevole della Procura generale, disponendo per Stasi l'affidamento in prova ai servizi sociali.

La decisione segna un ulteriore cambiamento nel percorso esecutivo della pena per l'uomo, che fino a oggi si trovava in regime di semilibertà. Con il nuovo provvedimento, Stasi non resterà più in carcere secondo le modalità previste dal precedente regime detentivo, ma proseguirà l'esecuzione della pena attraverso il percorso di affidamento stabilito dall'autorità competente.

Si tratta quindi di due percorsi distinti: da una parte le misure alternative alla detenzione, dall'altra il possibile tentativo di riaprire il giudizio che ha portato alla condanna definitiva per l'omicidio di Chiara Poggi. La notizia, anticipata dal Tg La7, è stata successivamente confermata all'ANSA da fonti qualificate. La decisione del tribunale riguarda esclusivamente il piano dell'esecuzione della pena e non ha alcun collegamento con l'eventuale iniziativa della difesa sul fronte processuale.

L'affidamento in prova ai servizi sociali rappresenta una misura alternativa alla detenzione che consente al condannato di scontare la pena al di fuori del carcere, sotto la supervisione dei servizi sociali e con obblighi specifici. Questa misura è spesso concessa quando il giudice ritiene che il condannato abbia mostrato segni di riabilitazione e quando non sussistono rischi per la società. Nel caso di Stasi, la decisione del Tribunale di Sorveglianza di Milano arriva dopo anni di detenzione e Semi-libertà.

Stasi è stato condannato per l'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco nel 2007. Il delitto suscitò grande scalpore nell'opinione pubblica italiana e la condanna di Stasi fu confermata in tutti i gradi di giudizio. Negli ultimi anni, Stasi aveva già ottenuto la semi-libertà, che gli permetteva di uscire dal carcere durante il giorno per motivi di lavoro o studio, ma di rientrare la sera.

Con il nuovo provvedimento, ora passerà a un regime di affidamento in prova, che gli consentirà una maggiore libertà, pur rimanendo sotto controllo. È importante sottolineare che la decisione del Tribunale di Sorveglianza non inficia sulla colpevolezza di Stasi e non riapre il processo. Si tratta di una valutazione separata riguardante l'esecuzione della pena, basata sul comportamento tenuto dal condannato in carcere e sulla sua presunta riabilitazione.

Spesso, in casi di condanne lunghe, dopo aver scontato una parte significativa della pena e dimostrato buona condotta, è possibile ottenere misure alternative come l'affidamento. La Procura generale ha espresso parere favorevole, ritenendo che Stasi non rappresenti più un pericolo per la società e che il percorso di riabilitazione sia sufficiente per giustificare la misura. Le reazioni alla notizia sono state miste.

Da un lato, i sostenitori della famiglia Poggi e coloro che ricordano l'efferatezza del delitto hanno espresso disappunto e preoccupazione per la possibilità che Stasi possa uscire definitivamente dal carcere. Dall'altro,coloro che si battono per una giustizia più umanitaria vedono in questa decisione un segnale positivo, che dimostra come anche i condannati per i reati più gravi possano redimersi se dimostrano un reale cambiamento.

Il dibattito pubblico su questi temi è sempre acceso in Italia, dove il sistema penitenziario è spesso criticato per le condizioni di sovraffollamento e per la lentezza nel riconoscere le misure alternative a coloro che le meritano. La sentenza, pertanto, riapre il confronto su come bilanciare il diritto alla sicurezza dei cittadini con il principio di rieducazione del condannato, sancito dalla Costituzione.

Intanto, Stasi proseguirà il suo percorso sotto il controllo dei servizi sociali, con obblighi che potrebbero includere il divieto di avvicinamento ai luoghi legati alla famiglia Poggi e il rispetto di un orario di rientro. La sua libertà rimarrà comunque limitata e soggetta a revoca in caso di violazione delle prescrizioni





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