Affitti alle stelle: il divario tra canoni e salari nei capoluoghi italiani si allarga, avverte la CNA

Uno studio CNA, basato sui dati dell'Agenzia delle Entrate, evidenzia come gli affitti nelle principali città italiane siano cresciuti fino a cinquanta per cento dal 2019, superando di gran lunga gli aumenti salariali, con Milano e Firenze ai vertici della pressione economica sugli inquilini.

Il nuovo studio della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa ( Cna ) mette in luce una tendenza preoccupante che caratterizza i principali centri urbani italiani: gli affitti delle abitazioni continuano a salire a un ritmo molto più veloce rispetto agli incrementi salariali.

Analizzando i dati forniti dall'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle Entrate e confrontandoli con le retribuzioni nette medie registrate nello stesso periodo, la ricerca ricostruisce l'evoluzione dal 2019 al 2025 di canoni e stipendi in venti capoluoghi, rivelando divari che, in molte realtà, superano il cinquanta per cento del reddito disponibile. Gli appartamenti considerati nello studio sono di dimensioni standard, circa 70 metri quadrati, il che permette di fare confronti coerenti fra le diverse città.

I risultati mostrano che, nei centri più dinamici dal punto di vista economico e turistico, la crescita dei canoni di locazione si attesta tra il 19 per cento - per alcune realtà del Sud come Potenza - e quasi il cinquanta per cento, registrato a Milano e Firenze. Parallelamente, le retribuzioni nette medie sono aumentate soltanto tra il sette e il quindici per cento.

La differenza è tale che, in termini assoluti, i canoni hanno registrato una crescita pari a cinque volte quella dei salari. Milano rimane il mercato più oneroso: per affittare un immobile medio è necessario destinare circa 1.800 euro al mese, corrispondenti al 73 per cento di una busta paga media. Firenze segue da vicino, con un costo di 1.340 euro mensili, pari a circa due terzi del reddito medio.

Anche Bologna, Venezia, Roma, Padova, Verona e Pisa presentano un'incidenza superiore al cinquanta per cento delle retribuzioni. Le città universitarie e quelle con elevata attrattività economica - ad esempio Bologna, Padova, Venezia e Napoli - registrano aumenti dei canoni superiori al quaranta per cento, mentre nella capitale la crescita è intorno al trentasette per cento.

Al contrario, nei capoluoghi meridionali come Potenza, Campobasso e Catanzaro gli incrementi si collocano tra il diciannove e il ventitré per cento, dimostrando una minore pressione sul mercato abitativo. L'Aquila si distingue come l'unico capoluogo in cui l'affitto incide appena sul trenta per cento del reddito, seguito da Catanzaro, Isernia, Caltanissetta ed Enna, dove la percentuale si aggira intorno al trentuno e trentadue per cento. Il caso di Firenze è emblematico per la disparità tra costi e salari.

In cinque anni il canone medio è passato da 900 a 1.340 euro al mese, pari a un incremento del 49 per cento, mentre la retribuzione netta media è cresciuta di appena dieci per cento. La differenza di quasi trenta‑nove punti percentuali ha comportato che un lavoratore medio fiorentino debba destinare oggi il 62 per cento del proprio stipendio al solo canone.

Questa pressione economica ha ripercussioni anche sul mondo delle imprese: le piccole e medie imprese denunciano difficoltà sempre più acute nel reperire personale qualificato disposto a trasferirsi nelle grandi città, a causa dell'alto costo della vita. Secondo Dario Costantini, presidente della Cna, "il tema dell'abitare non rappresenta più soltanto una questione sociale, ma una vera emergenza economica che rischia di frenare crescita, investimenti e sviluppo locale".

L'associazione invita le istituzioni a mettere in atto interventi strutturali per ampliare l'offerta di alloggi a prezzi sostenibili, recuperare il patrimonio immobiliare inutilizzato, favorire la rigenerazione urbana e conciliare sviluppo economico con sostenibilità sociale. Solo attraverso una politica abitativa più incisiva sarà possibile evitare che l'aumento dei canoni diventi un freno al progresso delle città italiane





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